La Ley Zamudio 2.0 fue rechazada en general este martes, con 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, lo que llevó el proyecto a Comisión Mixta para su discusión. La iniciativa buscaba fortalecer las medidas contra la discriminación, mejorando el procedimiento judicial de la acción de no discriminación.

Este martes se rechazó en general en la Cámara de Diputados y Diputadas la llamada Ley Zamudio 2.0, la cual modifica y fortalece las medidas contra la discriminación.

Por ende, el proyecto pasará a Comisión Mixta para su debate.

La iniciativa obtuvo 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones.

El objetivo de la iniciativa es mejorar el procedimiento judicial de la acción de no discriminación.

Entre las abstenciones se encuentran: Enrique Lee, Eric Aedo, Natalia Romero, Jorge Guzmán, Cristián Tapia, Héctor Barría, Gaspar Rivas, Felipe Camaño, Carlos Bianchi, Alberto Undurraga, Héctor Ulloa, Joaquín Lavín y Raúl Soto.

Al ser consultado por La Radio, el ministro de Justicia, Luis Cordero, cree que “muchos de los argumentos de la sala son de temor, más que argumentos basados en la evidencia del texto”.

“Muchas de las reservas de constitucionalidad que se hicieron son muy habituales en todos los proyectos que están vinculados a inclusión (…) Algunos a mí no me sorprendieron, pero sí me sorprendieron las interpretaciones extensivas que se hacían respecto de que nada se compadecía con el texto que se estaba discutiendo”, manifestó el secretario de Estado.

Ley Zamudio 2.0

El jefe bancada de la DC, Héctor Barría, quien se abstuvo en esta votación, había mencionado que “(…) siempre la DC se ha caracterizado que, en términos de antidiscriminación, siempre ha tenido una mirada de apoyo. Pero este proyecto, en particular, hasta el momento, la mirada jurídica, las diversas interpretaciones, nos llevan a que no contaría con todas las garantías procesales de la presunción de inocencia (…)”.

En tanto, el diputado Johannes Kaiser sostuvo que “el proyecto de ley invierte la carga de la prueba, es decir, cualquier persona que sea acusada de un acto o una omisión, porque eso es nuevo, a discriminatoria, tienen que probar que no lo hizo o que lo hizo, con lo cual se pone un poco cuesta arriba”.

“En segundo lugar, elimina la sanción para que para el que denuncia sin motivo. Tiene sanciones altísimas de hasta 6,5 millones de pesos. Crea nuevas categorías de discriminación que hasta el momento no existían, entre otras cosas, y el propio Gobierno lo reconoció. Se puede perseguir, por ejemplo, a un humorista que hace un chiste que pueda significar la ofensa para un grupo”, precisó el legislador.

Por su parte, la diputada Emilia Schneider indicó que lo planteado por el diputado Kaiser “es completamente falso ese discurso que se está levantando”.

“La ley antidiscriminación lo que busca es proteger precisamente a las víctimas de discriminación, sea por orientación sexual, por identidad de género, por ser parte de alguna comunidad religiosa, por tener alguna discapacidad o por cualquier otra consideración. Y esta ley es perfectamente compatible con la libertad (…)”, señaló la parlamentaria.