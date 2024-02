"Cállate. ¿A quién le has ganado tú?". Así respondió la diputada Helia Molina (PPD) a la exministra Marcela Cubillos, quien criticó el discurso del presidente Gabriel Boric en el homenaje a Sebastián Piñera. Si bien el mandatario hizo un mea culpa por su rol cuando te tocó ser oposición, la exsecretaria de Estado aseguró que "hicieron cosas que no caben dentro de la legitimidad democrática".

Parlamentarios del oficialismo respondieron a la exministra de Educación, Marcela Cubillos, tras criticar el discurso del presidente Gabriel Boric en el último adiós a Sebastián Piñera.

Cabe recordar que el mandatario hizo un profundo mea culpa al rol de la oposición durante el segundo gobierno de Piñera.

“Uno como oposición, como ha sucedido otras veces en nuestra historia en medio de la vorágine política, durante su gobierno las querellas y las recriminaciones fueron, en ocasiones, más allá de lo justo y razonable”, señaló Boric.

Asimismo, agregó que “como parlamentario fui opositor a Sebastián Piñera. No me arrepiento de ello, porque así funcionan las democracias. Ocupar el sillón de O’Higgins, sin embargo, me ha permitido comprender y aquilatar mejor a Sebastián Piñera”.

Ante ello, Cubillos sostuvo a CNN Chile que el sector de Gabriel Boric “no fue una oposición dura. Lo que ellos hicieron fue intentar sacar, por medio de la violencia y de la fuerza, a un presidente elegido democráticamente”.

“Por lo tanto, esto no se trata simplemente de decir ‘fuimos duros como oposición’. Hicieron cosas que no caben dentro de la legitimidad democrática”, añadió la exsecretaria de Estado.

Helia Molina: “Cállate. ¿A quién le has ganado tú?”

Estas declaraciones fueron severamente respondidas por diputados de oficialismo.

Por ejemplo, Daniel Manouchehri (PS) dijo que “esto es falso. El estallido social jamás fue liderado por la oposición. Líderes opositores de ese entonces ni siquiera podían aparecer en las marchas, que eran contra toda la clase política”.

Esto es falso. El estallido social jamás fue liderado por la oposición. Líderes opositores de ese entonces ni siquiera podían aparecer en las marchas, que eran contra toda la clase política. Fue la oposición mediante el acuerdo del 15N la que permitió retomar la estabilidad… pic.twitter.com/UmTJMORzBm — Diputado Daniel Manouchehri (@danimanouchehri) February 10, 2024

Sin embargo, la contestación más dura corrió por cuenta de Helia Molina (PPD). “Cállate. ¿A quién le has ganado tú? Fuiste la peor ministra de Educación de la historia de Chile”, apuntó.