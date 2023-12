El ministro de Vivienda, Carlos Montes, fue consultado esta jornada tanto por las declaraciones del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, como por las investigaciones y las repercusiones por el caso Convenios.

Respecto a ese informe que habría llegado a Presidencia el 7 de junio, el secretario de Estado dijo que “no tiene ninguna información al respecto”.

En tanto, sobre si habló de este tema con el jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi, Montes recalcó que no lo ha hablado con él. “Estuvimos ahora en reunión, pero estábamos hablando del Presupuesto”, precisó.

“Yo no tuve ninguna información al respecto de un informe que saliera desde Antofagasta hacia la Presidencia, y si la Presidencia dice que no es así, yo creo completamente”, indicó el ministro de la Vivienda, agregando que seguramente se va a investigar si es que es informe llegó o no.

Caso Convenios

En esta línea, comentó que “nosotros tenemos 16 seremis, de los cuales hay seis que ya no están, o sea se han ido cambiando en el curso del tiempo, no es solo ahora (…)”, señaló Montes.

Hace unos días, el secretario de Estado dijo que no quiere quedar como el ministro del caso Convenios, sino el que resolvió el caso Convenios. En cuanto a cómo se ha sentido en el último semestre, el ministro dijo que “usted entiende que esto me duele, me afecta, pero asumo los problemas. No es primera vez en la vida que me toca asumir los problemas y yo quiero ayudar a resolver este tema”.

“Esto que se habla de un Ministerio de la Vivienda, un ministerio lleno de enredos, no es justo. Hay gente muy seria que trabaja ahí, dedica su vida por años y el ministerio cumple un papel (…)”, sentenció el líder de la cartera de la Vivienda, precisando que “no tiene conocimiento” del informe que habría mandado Carlos Contreras.