Desde el Partido Socialista y la UDI, descartaron este lunes la posibilidad de ingresar el anteproyecto presentado por la Comisión de Expertos al Congreso, y votarlo en caso de que la propuesta del Consejo Constitucional sea rechazado en el plebiscito de diciembre.

La situación fue descartada en primera instancia por la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, quien dijo que la idea fue presentada por parlamentarios socialista, pero realizada a título personal, no como partido.

“Dos parlamentarios nuestros, por iniciativa propia e inconsulta, anunciaron o dieron la idea de que podría presentarse el proyecto experto a la discusión parlamentaria y eso no lo hemos jamás discutido en las instancias regulares del partido y creemos que además constituye un agravio a la labor que están haciendo los consejeros constitucionales del Partido Socialista y todos los demás”, explicó Vodanovic.

“Nosotros hemos sacado una resolución como mesa del partido, una declaración pública que la voy a, la vamos a mandar a los medios dentro de unos minutos en relación a esto, para aclarar que el Partido Socialista no tiene un plan B, no estamos trabajando alternativas y que esto no ha sido jamás siquiera discutido ni en la mesa ni en la comisión política del partido”, agregó la senadora.

En tanto, el presidente de la UDI, senador Javier Macaya, indicó descartó también un plan B de momento, indicando que trabajen para que en el plebiscito de diciembre gane la opción “a favor”.

“Estamos trabajando para que gane el ‘a favor’ el 17/12 para tener una buena constitución que cierre el tema constituyente y le de estabilidad a Chile. No apoyaremos la idea de que el proceso siga después del 17/12 llevando al congreso texto de los expertos o algo similar”, tuiteó Macaya.

Las palabras de ambos timoneles de partidos se dan luego, que el diputado socialista, Jaime Naranjo, afirmara este lunes que con su colega Juan Santana estudiaban la posibilidad de presentar el ante proyecto de la Comisión de Expertos como proyecto al Congreso si el segundo proceso constitucional fracasaba.

“Planteamos y nos dijeron que éramos unos descabellados, unos descriteriados y un conjunto de descalificaciones. Planteamos que el texto de los expertos debiera también plebiscitarse el día de mañana, porque claramente todos los que se han ido restando señalan que están abiertos a aprobar un texto constitucional que sea muy parecido al que propusieron los expertos en su momento”, afirmó Naranjo.

“Yo no descarto que el día de mañana, ante un nuevo fracaso constitucional que se avecina, que el día de mañana la propuesta de los expertos sea abordada por el Congreso y sea ese, en definitiva, el camino de proceso constituyente que el país elija”, añadió Naranjo.