La ministra Camila Vallejo reiteró el respaldo del Gobierno a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, en medio de las críticas de la oposición, que ha condicionado el respaldo a la iniciativa, a su salida.

Recordemos que Martínez ha sido cuestionada por su rol en el escándalo por el denominado Caso Convenios, por aprobar el traspaso vía trato directo a ProCultura, una de las fundaciones cuestionadas.

A esta última controversia se suman los cambios que otorgaron mayor flexibilidad presupuestaria a los gobiernos regionales (GORE) en la Ley de Presupuestos 2023.

Al respecto, la ministra Vallejo aseguró que “tenemos un excelente equipo a nivel del Ministerio de Hacienda, que ha trabajado articuladamente con todos los ministerios para construir una Ley de Presupuesto para Chile, atendiendo a las necesidades de nuestro país y de las familias trabajadoras”.

“Y, por lo tanto, esperamos que eso esté en el centro de la discusión y no pasadas de cuentas personales o personalizar discusiones que en el fondo, además, son políticas”, fustigó Vallejo.

“Esperemos que eso esté en el centro y no peleas políticas pequeñas en torno a una u otra persona, que además cuenta con todo el respaldo de nuestro Gobierno y la confianza del Presidente de la República”, concluyó.

Respecto al proyecto de Ley de Presupuestos, la ministra Vallejo además enfatizó que la iniciativa contempla el “necesario equilibrio entre responsabilidad fiscal y atender a las necesidades sociales y económicas que tiene nuestro país”.

“El aumento de gasto de la Ley de Presupuesto va a estar contemplado, pero considerando siempre la responsabilidad fiscal y de eso no nos perdemos”, insistió.

En esa línea, puntualizó que, tal como se comprometieron, la iniciativa considerara “medidas en torno a la probidad, es decir, un buen control del gasto que no signifique aumentar burocracia, sino que mejorar las capacidades del Estado en relación a transparencia, en resguardo de los recursos públicos”.

“Y van a venir medidas específicas en torno a eso. No puedo adelantar, no me corresponde, pero sí son criterios que están contemplados porque se han comprometido por parte del mismo Presidente y el Presidente cumple su palabra en ese sentido”, sentenció.