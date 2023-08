Diputados del Partido por la Democracia endurecieron su postura con La Moneda y pidieron al Ejecutivo ceder en la discusión de la reforma de pensiones, para lograr avances.

Después de un cruce con el Gobierno en la votación del proyecto de usurpaciones, el legislador Jaime Araya advirtió que su bancada podría quedar en libertad de acción para votar la reforma previsional.

El diputado Héctor Ulloa, en tanto, llamó al Gobierno a “no enamorarse de sus proyectos” y se refirió lo importante que es ceder en sus posiciones.

La ministra de Trabajo, Jeannette Jara, hizo un llamado tanto a la oposición como a los partidos oficialistas, a poner en el centro del debate previsional a los jubilados y jubiladas.

Desde el PPD señalaron que por ahora no están considerando otras opciones para subir las pensiones, como un aumento de la Pensión Garantizada Universal, en lugar de continuar con la discusión de la reforma previsional. Sin embargo, aclararon que, de no lograr acuerdos, no lo descartarían.