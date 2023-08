La presidenta nacional de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Flavia Torrealba, defendió el rol que desempeña la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, luego de que se diera a conocer que Cancillería frenó un proyecto que la diplomática ofreció al Gobierno Regional del Bío Bío.

Recordemos que nuestra representante en el país europeo, solicitó financiamiento al gobernador Rodrigo Díaz para “la restauración (de los territorios afectados por los incendios forestales del verano pasado) basado en bioeconomía circular e infraestructura de madera para formación de capacidades locales sostenibles en la región del Bío Bío”.

Cabe mencionar que Herrera, quien es arquitecta de profesión, fue candidata a constituyente por Independientes No Neutrales en el Bío Bío, además de candidata a diputada por un cupo independiente por FRVS.

Proyecto de embajadora de Chile en Reino Unido

En medio de todo esto, y de las críticas que ha recibido para que deje el cargo, Torrealba defendió la gestión de Herrera.

En conversación con Radio Bío Bío, la presidenta de FRVS explicó el porqué la embajadora utilizó las credenciales, el membrete de la Embajada, para comunicarse con el Gobierno Regional Bío Bío. “Es lo que corresponde, ella es la embajadora de Chile en Reino Unido y estaba en conversaciones para levantar un proyecto de regeneración de suelo y construcción de un mercado de maderas en Santa Juana, después de haber sido arrasada por los incendios”, comentó.

“Esta decisión se tomó con la fundación que encabeza el rey Carlos III, y originalmente estaba destinada a ser ejecutada en la Patagonia. Es a raíz de los incendios y lo arrasado que queda ese territorio, que se relocaliza este proyecto”, precisó Torrealba.

Según consignó La Segunda, la presidenta del FRVS comentó que la iniciativa surgió cuando Herrera presentó sus cartas credenciales al Rey Carlos III, el año pasado. “En esa reunión, la embajadora establece un vínculo muy cercano con el Rey, especialmente por los temas que comparten, que son la lucha medioambiental y desarrollo de los territorios. El rey sugiere entonces seguir trabajando juntos, y le sugiere avanzar en la ejecución de un proyecto en Chile que tenga estas características de desarrollo económico local y rehabilitación ecosistémica”, relata.

Posterior a ese encuentro, comentaron cercanos a Herrera, el Rey la habría invitado algunas veces al Palacio de Buckingham, y la puso en contacto con su fundación.

“Puente” entre el Rey y el Gore Bío Bío

Respecto a si Herrera es un “puente” entre el Rey y el Gobierno Regional, la líder del FRVS dijo a La Radio que “todos los embajadores tienen como misión hacer gestiones, lobby, para que entren los intereses de sus países en las naciones que los reciben”.

“La embajadora, y descártelo absolutamente, no va a recibir, ni recibió, ni recibirá ningún beneficio directo o indirecto de las gestiones que estaba haciendo para levantar un proyecto que tenía un carácter público-privado. Es falso que este proyecto se haya presentado a la Gobernación del Bío Bío, ese proyecto no está hecho ni diseñado, no está pensado para ser ejecutado por un ente fiscal, está pensado para ser ejecutado por actores públicos y privados (…)”, señaló Torrealba.

Caso Fundaciones

Torrealba también comentó que Herrera, “cuando estallan los casos de Democracia Viva en Antofagasta, deja de llevar adelante estas conversaciones, porque había tomado contacto con una importante oficina de arquitectos en Londres”.

“Para evitar que se confundiera esta fundación del rey Carlos III con los escándalos de fundaciones que estaban apareciendo, es que ella dejó de vincularse y conversar con los agentes con los que debía tomar contacto. Por lo tanto, esto está paralizado hace mucho tiempo”.

Reunión con Cancillería

A juicio de Torrealba, “hay mucho que intercambiar y mucho que conversar. Por cierto, este mismo interés del Rey Carlos III de involucrarse con todas aquellas iniciativas que vayan en el bien de proteger a la naturaleza y a instalar las economías ecosustentables”.

Actualmente, Herrera está en Chile y “tiene una reunión a las 17:30 con la subsecretaría de Relaciones Exteriores, ya que el canciller no la ha recibido”, precisó la presidenta del FRVS.

“Todas las cuestiones que hizo la embajadora estaban debidamente registradas y comunicadas en la Cancillería, por cierto, era canciller Antonia Urrejola. Por lo tanto, es la transferencia de conocimiento (…) el canciller rápidamente debería haberse puesto al día con esta situación y haber citado a su embajadora”, sentenció la autoridad.

Familiares en Londres

En cuanto a las acusaciones de que Herrera viviría con más familiares en Londres, Torrealba dijo que “es falso. La información que yo tengo es que la hermana de la embajadora vivía con su familia antes de la nominación de la embajadora en Reino Unido”.

Y sobre la mamá dijo que “es una persona mayor que está al cuidado de todos sus hijos de manera alternativa, y que tampoco vive con la embajadora. Eso también es falso”.