La diputada del Partido Comunista (PC) Karol Cariola respaldó a la alcaldesa de la comuna de Santiago, Irací Hassler, a propósito del dictamen de Contraloría sobre el caso de la exclínica Sierra Bella.

“No tenemos ninguna duda de la probidad y transparencia con la que la alcaldesa Irací Hassler ha actuado (…) el municipio de Santiago actuó en transparencia”, aseguró la diputada del PC.

“La alcaldesa fue muy clara en entregar todos los antecedentes. En cuanto la Contraloría instruyó que tenía que frenarse el proceso de compra, la alcaldesa lo frenó”, precisó Cariola.

Corresponde destacar que en dicho informe, Contraloría objetó la adquisición de la exclínica Sierra Bella a raíz de su injustificado precio. Serían más de 8 mil millones de pesos los que la Municipalidad iba a desembolsar por el inmueble, siendo que en un principio la sociedad vendedora había pagado un monto cercano a los $2 mil millones.

Cariola acusa “muy mala intención” de algunos sectores

La parlamentaria también tuvo palabras para referirse al anuncio realizado por Republicanos sobre solicitar la formalización de la alcaldesa en Fiscalía por el caso Sierra Bella. “Acá la intencionalidad de algunos sectores de tratar de construir un manto de dudas frente a la probidad (…) no corresponde”, acusó.

“Acá la intencionalidad de algunos sectores de tratar de construir un manto de dudas frente a la probidad, frente al acto de transparencia que ha hecho la alcaldesa de Santiago me parece que es de muy mala intención y que no corresponde“, dijo la diputada. En la misma línea, agregó que a “ellos les interesa que una alcaldesa con la que no comparten posición política se vaya”, añadió.

Cabe recordar que el anuncio de Republicanos se sumó a la solicitud realizada por diputados de la UDI sobre acusar a Hassler por notable abandono de deberes a raíz del informe publicado por Contraloría.

“Todos los concejales estaban al tanto de cada uno de los elementos (…) De hecho, cuando se votó en el Concejo Municipal, hubo 10 votos a favor, dentro de los cuales estaban, incluso, concejales de oposición”, finalizó.