Hoy la vocera fue consultada sobre las distintas posturas al respecto en el Gobierno. Ella, por ejemplo, indicó en enero que el Presidente no tuvo todos los antecedentes. Anoche, no obstante, el número dos de Interior dijo lo contrario. "Respecto a otras materias ya conocemos las consecuencias políticas que tuvo este tema. Sobre eso no voy a volver a referirme porque fue por todos conocido, tanto en el Ministerio de Justicia como al exjefe de gabinete del Presidente", comentó Vallejo.