Carmen Soria, la hija de Carmelo Soria, el diplomático español asesinado por la dictadura, confirmó la veracidad de un duro audio en el cual emplazó y criticó en duros términos al gobierno del presidente Gabriel Boric.

Lo anterior por el actuar de Carabineros ante la concentración y a modo de desórdenes o disturbios en Plaza Baquedano el martes, en el tercer aniversario del denominado estallido social.

Carmen Soria habló con La Voz de los que Sobran, donde confirmó haberle enviado el audio al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

En el espacio manifestó estar “profundamente decepcionada de esta parte del Gobierno, en lo que es la represión”.

“La policía sigue haciendo lo que quiere en este país y me llama la atención. A lo mejor, ya no debiera llamarme la atención”, agregó.

“Giorgio Jackson y Gabriel Boric eran dirigentes estudiantiles, criticaron a Piñera por el actuar de la policía y ustedes están haciendo lo mismo. Entonces, no sé, creo que estamos en un país totalmente esquizofrénico. Siento eso”, añadió.

“El gobierno de Boric perdió el norte. Y, no sé si por temor, no dicen ‘señores, este es el programa. Tenemos un Senado y una Cámara de Diputados donde no somos mayoría, pero nosotros vamos a decir las cosas que dijimos cuando éramos candidatos y las vamos a mantener’. Y esa posición no está. Es cierto que tú no puedes gobernar solamente con tu mirada necesitas las de los otros pero no puedes transar el programa con el que tú llegaste. Ese millón de votos con el que ganó Boric, que no tenían, ¿de dónde creen que salió?”, complementó.

El audio de Carmen Soria a Jackson

Al cierre de esta edición el audio en cuestión es viral en redes sociales.

“Giorgio, estoy en Plaza Dignidad y la verdad ustedes son una vergüenza, hueón, una vergüenza”, partió en el registró.

“Tienen a la policía reprimiendo con gas pimienta, guanaco, zorrillos. Están igual que Piñera, son unos progres que le están lamiendo las botas a los hijos de puta de la Concertación”, continuó.

“No puedo creer lo que están haciendo y el discurso de Boric es un demagogo peligroso. Qué horror”, prosiguió.

“Lamento profundamente haber votado por ustedes, realmente es vergonzoso lo que están haciendo”, zanjó.

“Deberías venir. O manda un dron, si es que tienen dron manda un dron y ve lo que están haciendo en Plaza Dignidad. El pueblo po, nosotros. Nosotros somos es el pueblo y aquí están reprimiéndonos como bestias”, acusó.

“Tienen la plaza sitiada, ni siquiera dejan manifestarse. Uno no puede ni caminar porque te tiran agua. Ese es el Gobierno que están haciendo, igual que Piñera”, cerró.