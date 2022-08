En estos días la franja del Rechazo ha sido noticia por un video en el cual un joven travesti aseguró no haber denunciado “por amor” una grave agresión con escopeta y a balazos por parte de un cliente.

Aquello desató una polémica en la trinchera contraria al Apruebo, críticas a quienes lideran el espacio televisivo, debate en torno a la necesidad de denunciar estos actos y la molestia generalizada de la comunidad LGBTI.

Pero, revisando documentos judiciales y de la Fiscalía, BioBioChile pudo comprobar que no solamente existió una denuncia al respecto, sino que “Matilde” (de iniciales V.A.M.C.) pidió $15 millones como compensación y que el caso está a la espera de un juicio oral.

Eso por el delito de homicidio frustrado con un acusado (de iniciales R.A.R.G.) que arriesga siete años de cárcel y otros cuarto por porte ilegal de arma de fuego.

Video erótico a WhatsApp

Tanto Matilde como el acusado presentaron acciones legales en contra del otro.

Todo se remonta al inicio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando la exesposa del acusado quiso contratar un entrenador personal para hacer ejercicio.

“Fue así que buscando en internet encontró a este señor quien se desempeñaba como entrenador personal y desde el mes marzo comienza a ir a mi casa de forma esporádica a entrenar a mi familia, pero desde el mes de junio, julio y agosto de 2020 comienza a entrenar físicamente a mi familia de forma más continua”, dijo el acusado en su querella criminal contra Matilde por el delito de amenazas condicionales y lesiones leves.

En plena pandemia, sin vacunas, con cuarentenas y muertes por todos lados, la relación con la familia comenzó a crecer, a tal punto que hasta compartían algunas comidas.

Según la querella del acusado en octubre de 2020 Matilde le envió un video erótico vía WhatsApp, registro que fue visto por su hija.

“Le aclaré (a Matilde) que no quería que me enviara ese tipo de videos porque no tenía orientación sexual del tipo homosexual”, indicó el acusado en la acción.

“Este es el momento que cambia el actuar de (Matilde) pues se convirtió en un tipo agresivo tal como lo demuestran los mensajes de WhatsApp que a continuación expongo”, agregó en el texto.

En la querella se insertaron pantallazos de la conversación entre ambos donde, efectivamente, se lee que Matilde amenazó con ir a su oficina, lo que hizo, y que se “encargaría de él”.

A eso se sumaron fotografías de Matilde afuera del trabajo del acusado, donde pegó afiches con su fotografía y el texto “regresa las pesas y el dinero que me debes”.

Las querellas

Por su parte, en su querella por homicidio simple, V.A.M.C. indica que el 28 de octubre de 2020 pasadas las 17:30 horas en el sector Casas Viejas de la comuna de San Clemente, región del Maule, llegó hasta la casa del cliente para cobrarle un dinero adeudado.

La visita al parecer no cayó bien y Matilde se retiró, pero a cerca de dos kilómetros del domicilio apareció el cliente “de manera violenta y contando con un arma idónea”.

Según V.A.M.C. el primer disparo con perdigones terminó en el suelo y los siguientes le dieron en un brazo y en el resto del cuerpo.

Matilde fue a parar de urgencia al Hospital Regional de Talca y su auto también resultó con daños.

En tanto, en su querella, R.A.R.G dijo que ese día V.A.M.C. llegó a su casa a buscar unas pesas, que le abrió el portón y este lo atacó con un arma blanca.

“Le pido que se retire del lugar. Para ello me acerco al sujeto y este se me abalanza con un arma blanca a cortar mi cara, hecho que materializa al costado izquierdo de mi cara. Al sentir el corte corro hacia el interior, tomo una escopeta cargada de balines de goma y disparo al aire solicitando al señor que abandone el lugar. Este no hace caso a la señal de advertencia y continúa amenazándome con cuchillo en la mano. Acto seguido el señor se acerca a su automóvil donde extrae mas afiches con mi cara y consignas, acto seguido los comienza a lanzar en la vía pública además de vociferar insultos y ofensas a mi honor. Ante tal hecho disparo contra el auto, lamentablemente pone su brazo para evitar daños al automóvil y estos disparos le impactan en el brazo izquierdo”, relató el acusado.

Investigación

La Fiscalía de Talca cerró la investigación del caso el 29 de marzo de

2022.

Tras ello presentó una acusación en contra del cliente por los delitos de porte ilegal de arma de fuego más homicidio en grado frustrado.

Dentro de los detalles entregados, la Fiscalía comentó que los disparos dejaron en el cuerpo de Matilde una fractura expuesta del antebrazo izquierdo, cicatrices de 3 por 1 centímetros en la muñeca derecha y en el flanco derecho del abdomen junto a otra más pequeña en la cara lateral del muslo derecho.

“Todas atribuibles a disparos, lesiones de carácter grave, que sanarán previo varios tratamientos quirúrgicos especializados en 240 a 270 días con igual tiempo de incapacidad para desarrollar sus actividades habituales, que dejaran secuelas estéticas notoriamente visibles, deformantes y secuelas funcionales”, escribieron.

Por este caso, ante el juicio oral la Fiscalía busca presentar 17 testigos, tres peritos, varias fotografías, una escopeta marca SARSILMAZ modelo M204 Hunter calibre 12 serie 09Y00278 y una vaina, entre otros medios de prueba.

Tras el cierre de la investigación, la Corporación de Asistencia Judicial presentó una adhesión a la acusación de la Fiscalía.

“Se hace necesario señalar que a raíz de este homicidio frustrado se han causado lesiones de tal magnitud a la víctima provocadas con arma de fuego que le afectaron su cuerpo, dejando cicatrices que dan cuenta de las mismas debido a una operación a la que tuvo que ser sometida la víctima”, dijo en un documento la abogada querellante Gabriela Lagos Navarrete.

“Dichas cicatrices han influido sustancialmente en su trabajo considerando que su cuerpo era su herramienta de trabajo y producto de las lesiones sufridas no pudo seguir desarrollándolas, afectando no solo su calidad de vida sino que también la fuente de sus ingresos laborales”, agregó.

$15 millones

El 8 de junio de este año, en la individualización de audiencia de preparación de juicio oral ante la Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Talca, el Ministerio público pidió que se fijara una nueva fecha para esos fines.

Aquello porque la causa iba a ser sometida a consulta del fiscal regional para explorar un procedimiento abreviado.

“La querellante está de acuerdo, siempre y cuando se configure la atenuante de reparación celosa del mal causado por $15 millones”, se lee en el documento de la instancia.

Luego, el 26 de julio, ante la Segunda Sala del mismo juzgado, la Fiscalía pidió otra fecha de audiencia de preparación de juicio oral “con el objeto de dar a conocer la propuesta de procedimiento abreviado al querellante y a la defensa” aunque no registró constancia de la autorización de la Fiscalía regional.

Aunque hasta esa fecha la abogada querellante no había sido parte de la conversación de procedimiento abreviado entre el Ministerio Público y la defensa, esta última informó que el querellado podría pagar $3 millones “de aquí a la próxima audiencia si es que el querellante lo oferta y con eso marcar este abreviado”.

Finalmente ese día se fijó la audiencia de preparación de juicio oral para el 14 de septiembre a las 09:30 horas.