El candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, pidió a Marco Enríquez-Ominami que dejara de darle “patadas en las canillas”, asegurando que deben pensar en las cosas que los unen.

Esto, luego que la carta del Partido Progresista criticara parte de las propuestas económicas del diputado por Magallanes.

En específico, el cruce se dio en relación a las propuestas sobre ayuda a las pymes, donde Boric propone crear un Banco Nacional del Desarrollo.

En su siguiente intervención, ME-O señaló a Boric que “la vida es dura, estamos en campaña. Yo no he venido a cuidarlo a usted, no puede pedir que todo el mundo lo esté cuidando todo el día”.

En ese sentido, agregó que “estamos compitiendo en campaña para la Presidencia de la República, jefe de la billetera fiscal, y tenemos que ser responsables en las propuestas. (…) Veo que usted no solamente se pierde con las cifras, sino que no conoce la realidad”.

Finalmente, el cuatro veces candidato le dijo a Boric que “las pymes lo que necesitan es una base de créditos y no hay para qué crear más bancos”.