La coordinadora económica del comando del candidato presidencial Gabriel Boric, Claudia Sanhueza, recomendó al diputado no seguir apoyando el proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones.

En una entrevista con CNN Chile, Sanhueza fue consultada sobre qué recomendaría a Boric respecto al proyecto de cuarto retiro, indicando que no debería seguir respaldándolo, porque pueden causar un “tremendo daño previsional”

“Mi opinión es que no es una buena política pública, por lo que le recomendaría no seguir apoyando el cuarto retiro”, indicó.

“Le recomendaría de todos modos (…) los ingresos que tenemos ahí, las contribuciones en nuestras cuentas están pensadas en la vejez. Y si nosotros las retiramos ahora, esto nos va a causar un tremendo daño previsional”, añadió posteriormente la economista.

Sanhueza indicó que entendía que en un momento como la pandemia, y con un sistema de pensiones sin legitimación, las personas van a querer sacar sus ahorros.

“Entiendo que en la pandemia, con toda la incertidumbre, con un gobierno que no entregaba suficientes subsidios, y eso sumado a un sistema de pensiones que no tiene legitimidad, la gente lo que quiere es retirar esos recursos (…) Sin embargo, lo que necesitamos es construir algo sobre el sacrificio que ya hemos hecho. El sacrificio de una generación que contribuyó a no aumentar el gasto fiscal”, expresó.

Cabe mencionar que Boric votó a favor de la idea de legislar el proyecto de cuarto retiro de los fondos de pensiones, mientras la iniciativa será votada este martes en la Sala del Senado.