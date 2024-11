Un vuelo de Spirit-Airlines debió abortar aterrizaje en Haití tras ser atacado a balazos en el aeropuerto de Puerto Príncipe.

Según detallan medios internacionales como Miami Herald, el incidente ocurrió este lunes cuando la aeronave, que había despegado desde Fort Lauderdale (EE.UU), intentaba aterrizar en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture.

Luego de ser atacado, presumiblemente por bandas criminales que han sembrado el terror en las últimas horas en la ciudad, el avión fue desviado hacia República Dominicana. El citado medio consignó que si bien ningún pasajero resultó lesionado, una asistente de vuelo sufrió “heridas leves”.

El hecho obligó a la autoridad aeroportuaria del país a suspender todos los vuelos comerciales. En tanto, todas las aerolíneas con sede en Estados Unidos, incluida American Airlines, cancelaron sus vuelos del martes a Puerto Príncipe.

Extremely Concerning! An Airbus A320-271N aircraft (N966NK) of the Spirit Airlines was hit by bullets this Monday as the aircraft was preparing to land at the Toussaint Louverture International Airport in Port-au-Prince, Haiti, resulting the aircraft diversion to El Cibao… pic.twitter.com/oCLPFU6K4f

— FL360aero (@fl360aero) November 11, 2024