Este viernes las Fuerzas Armadas de Israel lanzaron nuevos ataques aéreos sobre Beirut, Líbano, sin que por el momento haya confirmación sobre heridos o muertos.

Según detalla Agence France-Presse, un edificio en los suburbios del sur de la capital libanesa colapsó tras ser impactado por uno de los proyectiles.

En las imágenes captadas por la agencia, así como por transeúntes que se encontraban en las cercanías, se puede ver cómo el impacto genera una enorme bola de fuego, haciendo que la estructura se derrumbe.

#UPDATE A building in Beirut's southern suburbs collapsed in a gigantic cloud of smoke and dust on Friday, an AFP photographer reported, as two strikes attributed to Israel hit the Hezbollah bastion ➡️ https://t.co/WSZ3Y7vkLh pic.twitter.com/ufwkirG5fL

— AFP News Agency (@AFP) November 15, 2024