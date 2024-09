El Ejército israelí lanzó esta pasada noche bombardeos y ataques de artillería contra “sitios de la infraestructura terrorista” de la milicia chií proiraní Hezbolá en diferentes áreas del sur del Líbano, según informan en un comunicado.

“Nuestras fuerzas aéreas también atacaron una instalación de almacenamiento de armas de Hezbolá en el área de Khiam en el sur del Líbano”, agregan.

Por otra parte, varias personas habrían resultado heridas en el norte de Israel tras el lanzamiento de al menos dos misiles antitanque disparados desde Líbano, según informa la prensa israelí.

De momento, no han trascendido más detalles sobre este incidente.

Este nuevo intercambio de fuego en la frontera entre Israel y Líbano llega después de que la tarde de este miércoles se produjera una segunda oleada de explosiones simultáneas en aparatos inalámbricos de comunicación que causó al menos otros 20 muertos y 450 heridos en diversos puntos del Líbano.

En total, las detonaciones de miles de dispositivos de comunicación en tan solo 24 horas han dejado 32 fallecidos y más de 3.200 heridos.

La formación chií, que atribuyó el ataque del martes a Israel y prometió venganza, todavía no se ha pronunciado sobre las últimas detonaciones.

Estos ataques sin precedentes han vuelto a disparar el temor al estallido de una guerra abierta en el Líbano, contra el que Israel ya había intensificado su retórica en los días anteriores, insistiendo en la necesidad de acabar con la presencia de Hezbolá en la frontera para que los más de 60.000 evacuados puedan regresar a sus casas.

“Ya he dicho que devolveremos a los residentes del norte (de Israel) a salvo a sus hogares, y eso es exactamente lo que haremos”, reiteró Netanyahu ayer en un breve mensaje de vídeo.

Poco antes de que la oficina de Netanyahu publicase el breve video, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ya había avisado en una visita a las tropas de la fuerza aérea que el país se dirige a una “nueva fase” de la guerra en Gaza, a medida que despliega más fuerzas y recursos en la frontera con Líbano.

We are at the start of a new phase in the war – we are allocating resources and forces to the northern arena and our mission is clear: ensuring the safe return of Israel's northern communities to their homes. To do so, the security situation must be changed. pic.twitter.com/Hy2sD1jnq9

— יואב גלנט – Yoav Gallant (@yoavgallant) September 18, 2024