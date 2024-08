Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, afirmó que su país está "negociando, no cediendo" ante Hamás en las conversaciones sobre un posible cese el fuego, destacando que buscan la liberación de rehenes y diferenciando entre flexibilidad y líneas rojas. Mientras tanto, Estados Unidos a través de los mediadores Catar y Egipto, busca impulsar un acuerdo de cese el fuego. A pesar del optimismo cauteloso tras reuniones en Doha, Hamás no acudió y exige la implementación directa de acuerdos pasados. La presión se centra en Hamás, no en Israel, según Netanyahu. La comunidad internacional apoya un cese el fuego tras meses de guerra que han dejado miles de muertos y heridos en Gaza. Los desacuerdos sobre el control del Corredor Filadelfia podrían resolverse en futuras negociaciones en El Cairo, según altos funcionarios israelíes.