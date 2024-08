Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abás, anunció su decisión de viajar a la Franja de Gaza, territorio palestino al que no ha podido acceder desde 2007, con el objetivo de poner fin a los bombardeos de Israel sobre la región. Ante el Parlamento de Turquía, Abás afirmó que "iré aunque me cueste la vida", la que "no tiene más valor que la del niño más pequeño de Gaza". Denunció que Israel busca cometer un genocidio y expulsar a los palestinos de su tierra.