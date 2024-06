El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución destinada a alcanzar un acuerdo de “alto el fuego inmediato, total y completo” en tres fases para intentar detener la guerra en Gaza.

Se trata de una resolución de Estados Unidos que fue presentada por el presidente Joe Biden el pasado 31 de mayo. Ésta fue aprobada por 14 votos a favor, siendo la única abstención la de Rusia.

El mandatario estadounidense indicó que el acuerdo “no es sólo un alto el fuego que inevitablemente sería frágil y temporal”, sino que más bien supondría un “fin duradero a la guerra”.

Cabe señalar que si bien anteriormente ya se han aprobado tres resoluciones similares, Israel ha rechazado cancelar su ofensiva militar en el enclave palestino.

Linda Thomas-Greenfield, embajadora de EE.UU ante la ONU, dijo que el texto “envía un claro mensaje a Hamás: que acepten el alto al fuego sobre la mesa. Israel ya ha dado su visto bueno al acuerdo, y los combates podrían cesar hoy si Hamás hace lo mismo”.

Según detalló la propia ONU, la primera fase incluiría un “alto el fuego inmediato, total y completo con la liberación de rehenes, incluidos mujeres, ancianos y heridos, la devolución de los restos de algunos rehenes que han sido asesinados y el intercambio de prisioneros palestinos”.

A su vez contemplaría “la retirada de las fuerzas israelíes de las ‘zonas pobladas’ de Gaza, el regreso de los palestinos a sus hogares y barrios en todo el enclave, incluido el norte, así como la distribución segura y eficaz de asistencia humanitaria a gran escala”.

