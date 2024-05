A través de su cuenta en X, la organización humanitaria indicó que los habitantes de la localidad, en el sur de Gaza, ya están evacuando por sus propios medios.

“Miles de ciudadanos están evacuando después de que la ocupación notificara a varias áreas en el este de la ciudad que evacuaran en preparación para un ataque militar”, indicó la organización a través de redes sociales.

“Esto coincide con la escalada de ataques aéreos israelíes en zonas al este de la ciudad de Rafah”, agregó.

The scene from inside the Palestine Red Crescent Society's headquarters in #Rafah shows thousands of citizens evacuating after the occupation notified several areas in the east of the city to evacuate in preparation for a military attack. This coincides with the escalating… pic.twitter.com/OkBctJMCw7

— PRCS (@PalestineRCS) May 6, 2024