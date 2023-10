Una fuerte explosión golpeó durante la jornada de este jueves a una iglesia ortodoxa en la ciudad de Gaza, donde la gente buscaba refugio de la guerra entre Israel y Hamás.

Según detallan informaciones preliminares, hay múltiples víctimas.

Nuestro medio asociado EuropaPress señaló que el Ministerio del Interior gazatí denunció “un bombardeo israelí sobre la iglesia ortodoxa griega de San Porfirio”.

Se trata de la iglesia más antigua de la Franja de Gaza y que sirve como refugio para los cientos de desplazados palestinos.

Por el momento se confirmó que hay al menos un muerto y decenas de heridos, pero se espera que la cifra aumente y de manera considerable.

Además se reportó graves daños materiales en la iglesia, ubicada en el norte de la Franja, donde un edificio cercano quedó completamente destruido, según un informe la agencia de noticias WAFA.

La citada iglesia se encuentra a pocos metros del hospital Al Ahli, donde recientemente murieron al menos 471 personas. Pese a esto, el Ejército de Israel culpó a la Yihad Islámica del ataque por un misil fallido.

JUST IN: Explosion hits Orthodox Church in Gaza City where people were seeking shelter. Reports of multiple casualties pic.twitter.com/PPt51Ur8Wy

— BNO News (@BNONews) October 19, 2023