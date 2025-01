Polémica internacional ha generado el particular gesto realizado por Elon Musk tras la asunción de Donald Trump como presidente de Estados Unidos (EE.UU), hecho por el cual en Italia un grupo de personas decidió colgar un muñeco del hombre más rico del mundo en la misma plaza donde fue exhibido el cuerpo del líder fascista Benito Mussolini casi 80 años.

En específico, el monigote fue colgado en la Piazzale Loreto de Milán, momento que quedó registrado en una imagen compartida en redes sociales por una organización de estudiantes llamada Cambiare Rotta (Cambiar de dirección en español).

En la publicación, la agrupación le dirigió un mensaje a Musk: “Siempre hay lugar para uno más en Piazza Loreto, Elon”.

Se trata de una referencia a lo ocurrido en 1945 con el máximo líder fascista de la historia italiana, Benito Mussolini, quien fue fusilado junto a su amante, siendo después ambos colgados en la misma Piazzale Loreto y sometidos a todo tipo de vejaciones.

Fue ayer que Musk protagonizó la controvertida situación, ocurrida en el Capital One Arena luego de pronunciar un discurso al público en el marco de la juramentación de Trump como presidente de EE.UU.

“¿Se imaginan lo maravilloso que será que los astronautas estadounidenses planten la bandera en otro planeta por primera vez? ¡¿Qué inspirador sería eso?!”, dijo el dueño de X, a la vez que bromeó: “Llevaremos DOGE a Marte”.

“Las elecciones van y vienen, pero esta es realmente importante. Y quiero darles las gracias por haberlo hecho posible. Gracias a ustedes, el futuro de la civilización está asegurado”, agregó.

Tras finalizar su discurso, Musk declaró: “Mi corazón está con ustedes” y se llevó la mano derecha al pecho y luego alzó el mismo brazo en diagonal hacia enfrente, acción que repitió dos veces.

Algunos usuarios en redes sociales lo asemejaron al “saludo nazi”, mientras que medios italianos reportaron que Andrea Stroppa, figura cercana a Musk que lo ha vinculado con la primera ministra italiana de extrema derecha, Giorgia Meloni, publicó un mensaje con el video del momento donde señaló: “El Imperio Romano ha vuelto comenzando con el saludo romano”.

Más tarde Stroppa borró la publicación, para después en otro post explicar que “ese gesto, que algunos confundieron con un saludo nazi, es simplemente Elon, que tiene autismo, expresando sus sentimientos al decir: “Quiero entregarte mi corazón”, y eso es exactamente lo que comunicó al micrófono. ¡A ELON NO LE GUSTAN LOS EXTREMISTAS!”.

That gesture, which some mistook for a Nazi salute, is simply Elon, who has autism, expressing his feelings by saying, "I want to give my heart to you," and that is exactly what he communicated into the microphone. ELON DISLIKES EXTREMISTS!

— Andrea 🐺 Claudius Nero's Legion 🐺 (@andst7) January 20, 2025