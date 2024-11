Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Gobierno de Ucrania reiteró su compromiso con el Tratado de No Proliferación Nuclear y negó categóricamente tener planes de desarrollar armas nucleares, desmintiendo así los rumores surgidos a raíz de una información del Times de Londres que sugirió la posibilidad de que la administración de Volodímir Zelenski contemplara fabricar una bomba atómica rudimentaria en meses si Estados Unidos retiraba su apoyo militar. El portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Gueorgui Tiji, enfatizó la transparencia de Ucrania con el Organismo Internacional de Energía Atómica y la inexistencia de intenciones bélicas en su programa nuclear, pese a reportes de un think tank local que advertían sobre la capacidad de Ucrania para construir un arma nuclear de menor tamaño que la de Nagasaki. Los supuestos planes surgieron tras declaraciones de Zelenski sobre una alternativa a la OTAN, que el presidente ucraniano aclaró no implicaba la adquisición de armamento nuclear. Estas especulaciones se intensificaron ante la posibilidad de una retirada del apoyo militar estadounidense, tal como se ha planteado desde la administración Trump.