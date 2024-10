El Gobierno de Alemania llamó a consultas este martes a su embajador en Teherán, Markus Potzel, en señal de protesta por la ejecución del disidente germano-iraní Jamshid Sharmahd, al que las autoridades de Irán acusaban de haber participado en varios atentados terroristas en el país.

El Ministerio de Exteriores alemán condenó así “de la forma más contundente” esta ejecución y dijo reservarse el derecho a “tomar medidas adicionales” en caso de que sea necesario. Además, anunció que también ha convocado al embajador de Irán en el país, Mahmud Farazandé.

Por su parte, la ministra de Exteriores, Annalena Baerbock, remarcó que Sharmahd fue “secuestrado en Dubái y trasladado a la fuerza a Irán, donde ha permanecido encarcelado durante años sin que se celebrara un juicio justo en su contra hasta que ha sido asesinado”.

“Lo peor que podría pasar ha sucedido, y quiero ofrecer a su familia mi más profundo pesar por esta pérdida tan terrible”, dijo antes de recordar que la Embajada de Alemania en Teherán ha estado trabajando a diario en este caso.

Horrific news.

The Islamic Republic executed Jamshid Sharmahd.

His children @GazelleSharmahd and Shayan Sharmahd tried to do everything in their power to save him.

Both his governments—Germany and the US—failed him. pic.twitter.com/OaT8mmmVYM

— Gissou Nia | گیسو نیا (@GissouNia) October 28, 2024