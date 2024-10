Gisèle Pelicot, mujer que fue violada en Francia durante años por decenas de hombres después de ser drogada por su propio esposo, señaló a las mujeres que apoyaron a sus familiares acusados que ella también “tenía un hombre excepcional”.

En una nueva jornada del juicio por el caso de Dominique Pelicot, hombre que drogaba a su esposa para permitir que desconocidos abusaran sexualmente de ella, la víctima declaró en el Tribunal de Aviñón.

“Estas madres, hermanas, mujeres, han contado que sus hermanos y maridos eran excepcionales”, señaló Gisèle, según consigna Agencia EFE.

“Yo también tenía un hombre excepcional, pero el perfil del violador puede estar en la familia, en los amigos”, agregó.

En su testimonio, la mujer de 72 años aseguró que ha tomado conciencia de que no debe por qué sentir vergüenza. “No tengo nada a reprocharme, he sufrido 100 violaciones”, aseguró.

A su vez, dijo que pidió un juicio abierto, y autorizó que se mostraran los videos de las violaciones, para que todas las víctimas de abusos “puedan decir que si la señora Pelicot lo hizo, lo podemos hacer también”.

“No quiero que tengan miedo, nosotras no tenemos que tener vergüenza, son ellos”, remarcó.

El caso salió a la luz por casualidad hace cuatro años, cuando el hombre fue sorprendido en un supermercado de la localidad de Carpentras grabando a mujeres bajo sus faldas.

Al revisar sus dispositivos, los investigadores descubrieron casi 4.000 imágenes y videos de su esposa, visiblemente drogada, mientras decenas de sujetos la violaban.

“Soy una mujer completamente destruida y no sé cómo me voy a levantar. No sé si mi vida dará para entender todo lo que me ha ocurrido”, testificó Gisèle mientras en las inmediaciones del Tribunal varias personas expresaban su apoyo a la mujer.

En las inmediaciones del Tribunal de Aviñón se pudieron ver varias pancartas en apoyo a Gisèle Pelicot y a las víctimas de abusos sexuales.

De acuerdo a France 24, pese a las pruebas en video en contra del esposo de la víctima, al menos 35 de los acusados ​​han negado los cargos de violación.

Según afirman, Dominique los engañó haciéndoles creer que, supuestamente, era todo parte de un juego sexual y que la mujer se hacía la dormida.

El juicio por violación con agravantes contra 51 sujetos -incluyendo al marido de la mujer- comenzó a inicios de septiembre. El hombre usaba la página web de citas coco.gg para contactar a quienes la violarían, sitio que fue cerrado en junio por la justicia.