Al menos cuatro muertos y varios heridos dejó un ataque a una fábrica de aeronaves militares, propiedad del Estado, a las afueras de Ankara, capital de Turquía, y que el Gobierno ha considerado “atentado terrorista”.

Así calificó el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en un mensaje en la red social X, las explosiones y tiroteos registrados en la entrada de la fábrica Ankara Kahramankazan, de la compañía TUSAŞ, que fabrica aeronaves militares, helicópteros y material aeronáutico militar.

“Se ha llevado a cabo un ataque terrorista contra las instalaciones de TUSAŞ en (el distrito de) Kahramankazan en Ankara. (…) Desafortunadamente, tuvimos mártires y heridos después del ataque.”, escribió el ministro.

En otro mensaje publicado minutos más tarde, Yerlikaya detalló que “dos terroristas fueron neutralizados en el ataque terrorista a las instalaciones de Ankara Kahramankazan. Lamentablemente, tuvimos 3 mártires y 14 heridos en el ataque”.

Luego, durante la reunión mantenida con el presidente ruso, Vladímir Putin, en la ciudad de Kazán por la Cumbre BRICS en Rusia, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, elevó a cuatro las víctimas fatales que ha dejado este atentado terrorista.

“Tenemos cuatro muertos, cuatro mártires, y 14 heridos”, precisó.

En esa línea, Putin condenó el ataque en Ankara nada más iniciar la conversación con el líder turco.

“Antes de que comencemos a trabajar, me gustaría expresarle mis condolencias por el ataque terrorista“, dijo Putin a Erdogan.

Un gran número de policías, aparte de bomberos y ambulancias, acudieron al lugar y, según la emisora NTV, continúan los tiroteos en el interior de la fábrica.

El citado medio indicó que los trabajadores de la fábrica se dirigieron a refugios y se habla de la posibilidad de que algunos hayan sido tomados como rehenes.

La cadena CNNTürk asegura que los atacantes llegaron en un taxi a la fábrica y que al menos uno se hizo estallar en la puerta mientras que otros consiguieron acceder al recinto.

Las autoridades han enviado a unidades especiales en helicóptero al lugar, afirman los citados medios.

🇹🇷 Turkish President arrived at the BRICS Summit in Russia, 2 hours ago.

Moments later, a well armed & organized TERROR ATTACK was launched in Turkey.

Who is behind this terrorist attack 😠?#Ankara#Turkey#Turkiye pic.twitter.com/IMgLln9R2j

— Alam Khan (@real_the89128) October 23, 2024