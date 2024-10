Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, expuso ante la Unión Europea su "Plan de la Victoria" que busca presionar a Rusia para negociar un acuerdo de paz. El plan incluye solicitar más armamento a sus aliados para abrir frentes en territorio ruso y la posibilidad de atacar objetivos militares en Rusia sin restricciones. Además, propone desplegar armamento estratégico no nuclear en Ucrania para disuadir a Moscú y ofrece beneficios económicos a los aliados. Zelenski busca que Ucrania sea miembro de la OTAN al concluir la contienda y garantiza convertirse en un garante de la seguridad en Europa. El presidente espera organizar una cumbre internacional a fin de año para negociar la paz, basada en la retirada rusa de los territorios ucranianos. Ucrania no está dispuesta a ceder territorios y Zelenski afirma que la guerra podría terminar en 2025 si se ejecuta su plan. Los aliados de Ucrania aún no han respondido públicamente a estas solicitudes.