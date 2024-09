Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El Tribunal Supremo español ratificó su negativa de aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont, manteniendo la orden de detención contra el líder separatista catalán por malversación, desestimando los recursos presentados por Puigdemont y otros independentistas acusados del delito, al considerar que la amnistía no se aplica en casos de beneficio personal patrimonial. Puigdemont, ex presidente de Cataluña, esperaba beneficiarse de la amnistía para retornar a España tras siete años en Bélgica. Aunque se le amnistió por desobediencia, no lo fue por malversación, delito que podría acarrearle años de cárcel. El líder criticó la decisión del Supremo y regresó brevemente a España en agosto, huyendo nuevamente a Bélgica, donde tres agentes de la policía catalana fueron suspendidos por presuntamente ayudar en su fuga.