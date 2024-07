La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, presentó este lunes su dimisión junto a la de todo su Gobierno tras ser elegida como la próxima Alta Representante de la Unión Europea (UE) para Política Exterior y Seguridad Común, cargo en el que reemplazará al español Josep Borrell.

La Presidencia estonia indicó en un comunicado publicado a través de su página web que Kallas entregó su carta de dimisión al presidente del país, Alar Karis, si bien seguirá en el cargo de forma interina hasta la formación de un nuevo Ejecutivo.

“Ha sido un tiempo lleno de crisis, con hitos como el coronavirus, la recesión y la guerra en Europa, cuando Rusia destruyó nuestro contexto de seguridad con su agresión en Ucrania”, dijo Karis, quien ha confirmado que iniciará conversaciones con el resto de partidos para la formación de gobierno.

En este sentido, mencionó que el partido de Kallas, que cuenta con la mayoría en el Parlamento, nombró ya a un candidato. “Me gustaría escuchar las opiniones de todos los partidos parlamentarios sobre quién creen que puede formar una mayoría practicable”, subrayó.

My message at the NATO-Ukraine Council:

Ukraine’s future is in NATO and Ukraine is advancing on an irreversible path towards NATO membership.

This is the only way we restore and ensure stability and security in the Euro-Atlantic area. 1/ pic.twitter.com/E2ZKUE8MeJ

— Kaja Kallas (@kajakallas) July 11, 2024