Tras 5 años en una prisión de máxima seguridad, Julian Assange (52), catalogado como enemigo público de Estados Unidos (EEUU), fue puesto en libertad durante el lunes, y podría quedar libre definitivamente una vez que se declare culpable de los delitos imputados por la potencia norteamericana.

A través de un comunicado, el portal WikiLeaks se refirió a la liberación de quien fue su fundador, acusado de protagonizar una de las mayores filtraciones de información clasificada en la historia de Estados Unidos.

“Julián Assange está libre. Salió de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh la mañana del 24 de junio, después de haber pasado allí 1.901 días“, afirma el portal.

En ese contexto, precisa que “el Tribunal Superior de Londres le concedió la libertad bajo fianza y fue liberado en el aeropuerto de Stansted durante la tarde, donde abordó un avión y partió del Reino Unido”.

Recordemos que Assange, por más de 14 años, se convirtió en el enemigo público de EEUU y enfrentó al menos 18 cargos por vulnerar la Ley de Espionaje estadounidense, debido a una serie de publicaciones inéditas realizadas en 2010.

Entre ellos, se revelaron secretos de guerra de Irak, Afganistán y de los detenidos en la base de Guantánamo, entre otros temas. En todo momento, Assange se defendió con que las informaciones reveladas en 2010 sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por EEUU, todo en el marco de labores periodísticas.

Sin embargo, a finales de mayo de este año, el Tribunal Superior de Londres falló en su favor para permitirle apelar contra su orden de extradición a la potencia norteamericana. En territorio estadounidense, se temía que enfrentaría una batería de cargos que podían implicar una pena de hasta 175 años de cárcel en total.

Tras conseguirse la salida de Assange de prisión, WikiLeaks destacó que “este es el resultado de una campaña global que abarcó a organizadores de base, defensores de la libertad de prensa, legisladores y líderes de todo el espectro político, hasta llegar a las Naciones Unidas”.

“Esto creó el espacio para un largo período de negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que condujo a un acuerdo que aún no se ha cerrado formalmente. Proporcionaremos más información lo antes posible”, sostuvo.

El fundador de WikiLeaks fue detenido por autoridades británicas el 11 de abril de 2019, luego de abandonar la embajada de Ecuador en Londres (Inglaterra), donde estuvo refugiado cerca de 7 años.

En ese sentido, fue puesto en prisión en una cárcel de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos. El mencionado portal precisó que Julian Assange estuvo “más de 5 años en una celda de 2×3 metros, aislado 23 horas al día”.

Por ello, valoraron que después de tanto tiempo “pronto se reunirá con su esposa, Stella Assange, y sus hijos, que sólo han conocido a su padre tras las rejas”.

“Como editor en jefe, Julian pagó severamente por estos principios y por el derecho del pueblo a saber”, lamentó WikiLeaks.

Finalmente, el portal agradeció “a todos los que nos apoyaron, lucharon por nosotros y permanecieron totalmente comprometidos en la lucha por su libertad. La libertad de Julian es nuestra libertad“.

Julian Assange boards flight at London Stansted Airport at 5PM (BST) Monday June 24th. This is for everyone who worked for his freedom: thank you.#FreedJulianAssange pic.twitter.com/Pqp5pBAhSQ

— WikiLeaks (@wikileaks) June 25, 2024