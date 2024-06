El fiscal general de Ucrania acusó a las Fuerzas de Rusia de decapitar a un soldado ucraniano en la región de Donetsk.

A través de sus redes sociales, Andri Kostin aseveró que los altos mandos rusos han ordenado a sus tropas no tomar prisioneros de Ucrania sino que derechamente matarlos.

“Nuevas pruebas horripilantes de la política criminal de Rusia encaminada al exterminio de los ucranianos”, comenzó señalando en una publicación en X.

“Hemos recibido información de que los comandantes rusos han ordenado no tomar prisioneros a los soldados ucranianos, sino matarlos con una crueldad inhumana: por decapitación”, sostuvo.

New horrifying evidence of Russia's criminal policy aimed at the extermination of Ukrainians: we have received information that Russian commanders have ordered not to take Ukrainian soldiers as prisoners but to kill them with inhumane cruelty—by decapitation. The fact of… pic.twitter.com/09HdWqHMK6

— Andriy Kostin (@AndriyKostinUa) June 18, 2024