El hasta ahora ministro británico de Economía, Kwasi Kwarteng, confirmó este viernes que fue removido por la jefa del Ejecutivo, Liz Truss, en una carta dirigida a la primera ministra que colgó en su cuenta de Twitter.

En la misiva, el político conservador indica que “aceptó” la petición hecha por la primera ministra para que se “aparte” del cargo de titular de Economía, en medio de crecientes presiones al Gobierno por el anuncio el pasado 23 de septiembre de un controvertido plan fiscal con masivos recortes de impuestos.

En su lugar, asumirá el veterano diputado “tory” Jeremy Hunt, exministro entre otras carteras de Sanidad y de Exteriores.

Downing Street, oficina de la primera ministra, Liz Truss, confirmó a través de sus redes sociales la designación de Hunt, de 56 años, quien aspiró en 2019 y este año, sin éxito, a liderar a los conservadores.

The Rt Hon Jeremy Hunt MP @Jeremy_Hunt has been appointed Chancellor of the Exchequer @HMTreasury. pic.twitter.com/bldKWr3crG

— UK Prime Minister (@10DowningStreet) October 14, 2022