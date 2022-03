Por medio de una conferencia de prensa llevada a cabo durante la jornada de este jueves 03 de marzo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, entregó duras declaraciones respecto a la invasión rusa y la reacción internacional. Dentro de sus dichos está el aseverar que "si Ucrania deja de existir, otros países serán atacados" y que necesitan un diálogo con Putin, ya que "no hay otra manera de terminar esta guerra".

Durante la jornada de este jueves el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dio una conferencia y actualización respecto a la invasión de Rusia en su territorio.

“Estamos aquí defendiendo a nuestro país, a nuestra gente. Si no fuera presidente, podría estar en el campo de batalla, aunque sea un hombre de paz”, aseveró la autoridad.

“Si Ucrania deja de existir, otros países serán atacados: Letonia, Moldavia, Polonia. y llegarán hasta el Muro de Berlín. El mundo necesita mostrar su fuerza, pero sin peleas y sin perder vidas. Por la diplomacia”, continuó el mandatario.

Por otra parte, el mandatario europeo aseveró que este conflicto acabará por medio del diálogo con Vladimir Putin. “Tengo que hablar con Putin, no hay otra manera de terminar esta guerra”, dijo.

Zelenski además criticó los acuerdos antes que comience la guerra. Dijo que se ha hecho poco y que ahora Rusia avanza, amenaza la existencia de Ucrania y avanzará a otros países.

El presidente ucraniano agradeció a los países que envían armas, pero dijo que “es demasiado tarde, ya que se han perdido demasiadas vidas”.

La autoridad continuó diciendo que: “Lavrov (ministro de Exteriores ruso) dijo que no quiero que termine la guerra. Todos merecen la cara que tiene (…) es el espejo de tu vida, de tu camino. Sé cuál fue el camino de Lavrov y su rostro no es un rostro que me interese”.