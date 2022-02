La reina Isabel II del Reino Unido cumple este domingo 70 años en el trono.

Eso la convierte, según la mayoría de recuentos, en la monarca que ostenta el reinado más largo de la historia.

Hasta el momento, solo la superada Luis XIV, el Rey Sol en Francia, que se mantuvo 72 en el puesto.

No obstante, algunos listados sitúan en primer lugar al rey Sobhuza II de Suazilandia.

Él reinó durante 82 años, pero en algunos momentos su territorio fue un protectorado británico.

Otras listas también ubican en primeras posiciones al rey Johann II de Liechtenstein, con 70 años y 91 días, y Bhumibol Adulyadej de Tailandia, en el trono durante siete décadas de 1946 a 2016, aunque su coronación fue en 1950.

Entre los monarcas vivos siguen a Isabel II el sultán de Brunéi, Hassanal Bolkiah, con 55; la reina Margarita de Dinamarca, con 50; el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia, con 49, y el actual rey de Suazilandia, Mswati III, con 36.

