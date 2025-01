Elon Musk utilizó su cuenta en X para insistir en que la explosión del Tesla Cybertruck frente al Trump Hotel de Las Vegas se debió a un atentado terrorista, asegurando que las características del vehículo ayudaron a aminorar los efectos del estallido.

“Hemos confirmado que la explosión fue causada por pirotecnia de alto calibre y/o una bomba transportada en la caja del Cybertruck arrendado”, señaló el propietario de Tesla.

En ese sentido, remarcó que la explosión “no está relacionada con el vehículo en sí” y que “toda la telemetría del vehículo era normal en el momento de la explosión”. En otra publicación, el magnate apuntó directamente contra los autores del hecho.

“Los malvados imbéciles eligieron el vehículo equivocado para un ataque terrorista. El Cybertruck contuvo la explosión y la dirigió hacia arriba”, escribió. “Ni siquiera las puertas de cristal del hotel se quebraron”, puntualizó.

La Policía de Las Vegas confirmó que el automóvil iba cargado de cilindros de gas, cilindros de combustible para camping y morteros de pirotecnia de alto calibre.

El sheriff de la Policía de Las Vegas, Kevin McMahill, declaró en una rueda de prensa que el hecho de que el vehículo implicado fuera una Cybertruck de Tesla “realmente limitó los daños ocasionados”.

McMahill constató que la onda explosiva “salió hacia arriba” sin “ni siquiera romper las puertas de vidrio del frente del Trump Hotel”, mientras que el exterior del Cybertruck quedó prácticamente “intacto”.

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.

Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV

— Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025