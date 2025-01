La policía de Estados Unidos identificó como Shamsud-Din Bahar Jabbar al autor del atropello masivo que dejó 15 muertos y 30 heridos en Nueva Orleans en la madrugada del 1 de enero.

Luego de embestir a una multitud que celebraba la llegada del Año Nuevo en la intersección entre Canal Street con Bourbon Street, el sujeto se bajó de la camioneta para abrir fuego contra los presentes antes de ser abatido por agentes policiales.

El FBI encontró otros artefactos explosivos de fabricación casera en el céntrico barrio donde se produjo el ataque mientras realiza diligencias para identificar y encontrar a posibles cómplices.

El hombre, de 42 años, es un estadounidense nacido en Beaumont, Texas, que había trabajado como informático y agente inmobiliario. De acuerdo a medios como The New York Times, era un veterano del ejército estadounidense que se había convertido al Islam.

En la camioneta arrendada con la que cometió el ataque, los policías encontraron una bandera del Estado Islámico. En tanto, el citado portal añade que el martes por la noche Jabbar había publicado varios videos en su Facebook en los que “prometió lealtad a ISIS”.

El hombre sirvió durante unos cinco años en el Ejército de Estados Unidos, siendo desplegado en Afganistán, en donde se desempeñó como especialista en tecnología de la información. Fue dado de baja de la Reserva en 2020 con el rango de sargento mayor.

Chris Pousson, un veterano retirado de la Fuerza Aérea que también vive en Beaumont y que asistió a la escuela secundaria junto a Jabbar, lo describió como “tranquilo, reservado y muy inteligente”.

Junto con afirmar que “no era un alborotador en absoluto”, dijo que volvieron a tener comunicación tras varios años en 2015 al agregarse como contactos en Facebook. Fue así como Pousson notó que Jabbar se había “involucrado profundamente” en su fe musulmana.

EFE, en tanto, consignó que registros locales de Texas muestran que el autor del ataque había sido acusado hace décadas de dos delitos menores.

En 2002 fue detenido en Katy, Texas, por un delito menor de robo. Tres años después, fue arrestado por la Policía de Beaumont por conducir con una licencia no válida, también un delito menor.

Hace aproximadamente un año se había mudado a una casa en un barrio musulmán al norte de Houston. Descrito por sus vecinos como una persona afectuosa y tranquila, Jabbar había mostrado signos de creciente inestabilidad en su vida.

En 2012 se divorció de su primera esposa. Dawyne Marsh, quien está casado actualmente con la mujer, indicó que en los últimos meses Jabbar estaba teniendo un comportamiento “errático”. De hecho, aseveró que dejaron de permitir que las dos hijas que ella tuvo con Jabbar, de 15 y 20 años, pasaran tiempo con él.

En 2022, en tanto, se separó de su segunda esposa, con quien tuvo otro hijo, tras un conflictivo proceso.

Por su parte, el hermano del atacante, Abdur Jabbar, contó que habló por última vez con él hace dos semanas, conversación en la que no le mencionó ningún plan de ir a Nueva Orleans.

