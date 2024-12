Diversos peatones resultaron heridos después de ser atropellados por un taxi cuando el conductor aparentemente sufrió un posible problema médico el miércoles en el centro de Manhattan en Nueva York, según informó la Policía.

El incidente sucedió después de las 16:00 hora local (18:00 hora de Chile) cuando el vehículo se subió a la acera e impactó a unas seis personas que se encontraban caminando cerca del Herald Square.

Al menos dos de los peatones, entre los que se encontraba un menor, tuvieron que ser llevados al hospital por heridas menores, dijeron las autoridades.

La Policía indicó que el taxista, de 58 años, sufrió un posible episodio médico y perdió el control del vehículo, según información citada por ABC.

NEW YORK: BREAKING: Multiple people were injured on 34th St. outside of Macy’s after a taxi driver jumped the curb and struck pedestrians, including a child. One person is in serious condition, investigation is ongoing. pic.twitter.com/DNbdm42UKm

— KolHaolam (@KolHaolam) December 25, 2024