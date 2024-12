Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El presidente electo de EE.UU., Donald Trump, reveló que el mandatario ruso, Vladimir Putin, expresó interés en reunirse con él pronto para abordar la guerra en Ucrania, aunque no confirmó la cita. Durante un evento en Arizona, Trump calificó el conflicto como "horrible" y manifestó su deseo de ponerle fin rápidamente, afirmando que de haber sido presidente, la guerra no habría ocurrido. Putin, por su parte, ha mostrado disposición a reunirse con Trump en cualquier momento, a pesar de no haber recibido una invitación para la toma de posesión del republicano. Trump ha señalado que la resolución del conflicto en Ucrania será una de sus prioridades al volver a la Casa Blanca.