Al menos tres muertos y siete heridos dejó un tiroteo reportado durante este lunes en una escuela cristiana en Madison, Wisconsin.

Shon Barnes, jefe de la policía de la ciudad, dijo que al llegar a la escuela Abundant Life, poco antes de las 11:00 hora local (14:00 hora de Chile), hallaron a “múltiples víctimas heridas por arma de fuego”.

A su vez, indicó que entre los fallecidos está el presunto “responsable”, el que sería un estudiante de 17 años del establecimiento. De igual forma, se están realizando “búsquedas secundarias en edificios y vehículos”.

“Esta es una situación en constante evolución, así que hay mucho trabajo por hacer y estamos comprometidos a hacerlo. Sólo les pedimos paciencia”, mencionó Barnes.

Cabe señalar que en un primer momento la policía informó erróneamente que cuatro personas habían muerto en el tiroteo, cifra que posteriormente fue corregida y actualizada a tres.

This is the scene at Buckeye Road on Madison’s east side, regarding the school shooting. Abundant Life School/church is the location. pic.twitter.com/cRov5rK3je

El jefe policial se negó a dar mayores detalles sobre si las víctimas eran maestros o estudiantes hasta que se notifique a las familias.

Según detalla CNN, los agentes están trabajando en la escuela recabando evidencia sobre el hecho, razón por la cual cerraron varias carreteras.

“Estamos orando por los niños, los educadores y toda la comunidad escolar de Abundant Life mientras esperamos más información y agradecemos a los socorristas que están trabajando rápidamente para responder”, señaló en X el gobernador de Wisconsin, Tony Ever.

I am closely monitoring the incident at Abundant Life Christian School in Madison. We are praying for the kids, educators, and entire Abundant Life school community as we await more information and are grateful for the first responders who are working quickly to respond.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) December 16, 2024