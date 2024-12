El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este miércoles el anuncio de dimisión del director del FBI, Christopher Wray, como “un gran día” para el país y urgió al Senado a ratificar al sustituto que ha propuesto para el cargo, Kash Patel.

Wray, que fue nombrado por Trump en 2017 durante su primer mandato, confirmó que no completará su mandato de diez años y dejará la dirección del FBI antes de que el republicano asuma de nuevo el poder el próximo 20 de enero.

Trump prometió “restaurar el Estado de derecho” y dijo no entender “lo que le pasó” a Wray, a quien acusó de haber allanado “ilegalmente” su casa y de “instrumentalizar” la justicia en su contra.

El próximo mandatario aprovechó su mensaje en la red Truth Social, y también en X, para exhortar al Senado a que ratifique el nombramiento como nuevo director de Kash Patel, un ferviente trumpista muy crítico con el FBI.

“Kash Patel es el candidato más calificado para dirigir el FBI en la historia de la agencia y está comprometido a ayudar a garantizar que la ley, el orden y la justicia regresen a nuestro país nuevamente, y pronto”, apuntó Trump.

The resignation of Christopher Wray is a great day for America as it will end the Weaponization of what has become known as the United States Department of Injustice. I just don’t know what happened to him. We will now restore the Rule of Law for all Americans. Under the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2024