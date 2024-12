Cinco días prófugo alcanzó a estar Luigi Mangione, el principal sospechoso de asesinar a Brian Thompson, CEO de UnitedHealthCare, en plena calle en Manhattan, Nueva York.

El alto ejecutivo de la mayor aseguradora privada de Estados Unidos fue acribillado el miércoles mientras se dirigía a la entrada del Hotel Hilton para participar en una reunión de inversores de UnitedHealth Group, matriz de su compañía.

Tras ser herido en la espalda y una pierna, fue llevado hasta el hospital Mount Sinai West, en donde finalmente se certificó su muerte. Rápidamente la policía comenzó a trabajar para así dar con el paradero del agresor, misión que no se veía fácil ya que el victimario había huido de Nueva York sin dejar rastro.

Pero aunque muchos ya hablaban de un crimen perfecto por la dificultad a la hora de lograr avances, el sospechoso cometió una serie de errores que sellaron su captura por los agentes.

Lejos del perfil típico de un sicario, Mangione, un joven de 26 años originario de Maryland, pudo haber solidificado una exitosa carrera ligada al mundo empresarial. Tal como detalla El País, fue el alumno más brillante de una prestigiosa escuela secundaria de Baltimore, obteniendo posteriormente títulos de licenciatura y maestría en la Universidad de Pensilvania.

Person of interest in fatal shooting of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson ID’d as Luigi Mangione. pic.twitter.com/6Q1lkkm7Hq

— Pop Crave (@PopCrave) December 9, 2024