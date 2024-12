El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) compartió este domingo nuevas fotos del sospechoso de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, mientras que en la Gran Manzana continúa por quinto día la investigación en busca de pistas e información sobre el asesino.

“El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) continúa con sus esfuerzos de investigación y solicitamos la ayuda del público”, escribió el NYPD en su cuenta de X -antes Twitter-.

Junto con el mensaje, el departamento publicó dos nuevas fotos en las que se ve a un hombre blanco encapuchado y con una mascarilla.

En una de las imágenes el joven está en la parte de atrás de un taxi y en otra andando en la calle, ambas imágenes parecen haber sido tomadas desde dentro de un vehículo.

🚨UPDATE: Below are photos of a person of interest wanted for questioning regarding the Midtown Manhattan homicide on Dec. 4.

The full investigative efforts of the NYPD are continuing, and we are asking for the public's help—if you have any information about this case, call the… https://t.co/U4wlUquumf pic.twitter.com/243V0tBZOr

— NYPD NEWS (@NYPDnews) December 8, 2024