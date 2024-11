Melissa Lucio, una madre latina de 56 años, podría quedar en libertad tras un fallo judicial que concluye que es inocente de la muerte de su hija Mariah Álvarez, ocurrida en 2007. Lucio fue condenada a la pena de muerte en 2008 y ha permanecido en el corredor de la muerte en Texas desde entonces.

El juez Arturo Nelson, quien presidió el juicio inicial, presentó un informe de 62 páginas en el que afirma que Mariah murió debido a una caída accidental y no por abuso, como se había sostenido. El documento, revelado esta semana por el Proyecto Inocencia, indica que la madre “no mató a su hija” y que debería ser liberada.

En abril de 2022, el Tribunal de Apelaciones Penales de Texas suspendió la ejecución de Lucio apenas dos días antes de su fecha programada. El tribunal ordenó al juez Nelson revisar el caso, con un enfoque en determinar si Lucio era realmente inocente y si los fiscales presentaron testimonios falsos o ocultaron pruebas que habrían favorecido su defensa.

El juez concluyó que existen pruebas claras y convincentes de que Mariah se cayó por unas escaleras dos días antes de su muerte. Además, señaló que Lucio fue inducida a realizar una confesión falsa bajo técnicas de interrogatorio coercitivas.

BREAKING: Judge Arturo Nelson — who presided over the original trial and sentenced her to death — found that #MelissaLucio is “is actually innocent; she did not kill her daughter,” #FreeMelissaLucio #StopExecutionshttps://t.co/D9Iunykktk

— Free Melissa Lucio (@freemellucio) November 14, 2024