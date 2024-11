Diversos mandatarios, autoridades y líderes políticos alrededor de todo el mundo reaccionaron al triunfo de Donald Trump por sobre Kamala Harris en las elecciones del martes en Estados Unidos.

El magnate republicano, quien aspiraba llegar por segunda ocasión a la Casa Blanca, se impuso con un margen mayor al esperado, haciéndose de 277 votos electorales, siete más del mínimo necesario.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Josep Borrell, señaló que Bruselas “no escatimará esfuerzos” por mantener una relación “dinámica” con ese país.

“A través de su Política Exterior y de Seguridad Común, la UE no escatimará esfuerzos para mantener unas relaciones dinámicas con EE. UU”, indicó Borrell.

Si bien felicitó a Trump por su elección, alertó al mismo tiempo que estas elecciones tendrán “consecuencias para todas las regiones del mundo, incluidas Ucrania y Oriente Medio, donde la seguridad mundial está en peligro”.

I congratulate President @realDonaldTrump on his election. This election will be consequential for all regions of the world, including Ukraine and the Middle East, where global security is at risk. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 6, 2024

El secretario general de la ONU, António Guterres, felicitó al magnate y le recordó que la cooperación entre la ONU y los Estados Unidos “es un pilar esencial en las relaciones internacionales”.

Junt con alabar la participación del pueblo estadounidense en el proceso eleccionario, Guterres aseguró a Trump que la ONU “está lista para trabajar de forma constructiva con la próxima administración para hacer frente a los desafíos dramáticos que el mundo afronta”.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, saludó al republicano por su triunfo e indicó que los dos mandatarios trabajarán juntos “para crear más oportunidades” entre ambas naciones.

“La amistad entre Canadá y los Estados Unidos es la envidia del mundo. Sé que el presidente Trump y yo trabajaremos juntos para crear más oportunidades, prosperidad y seguridad para ambas naciones”, escribió en sus redes sociales.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, felicitó a Trump “por su impresionante victoria electoral”.

“Recuerdo nuestra gran reunión con el presidente Trump en septiembre, cuando discutimos en detalle la relación entre Ucrania y Estados Unidos, con una asociación estratégica, el Plan de la Victoria y formas de poner fin a la agresión rusa contra Ucrania”, aseveró.

A su vez, confirmó sus intenciones de saludar al presidente electo de forma personal “y discutir formas de fortalecer la asociación estratégica de Ucrania con los Estados Unidos”.

En la misma línea, Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, mencionó: “Tu histórico regreso a la Casa Blanca ofrece un nuevo comienzo a Estados Unidos y una vuelta al compromiso con la gran alianza entre Israel y Estados Unidos. ¡Es una gran victoria!”.

Dear Donald and Melania Trump, Congratulations on history’s greatest comeback! Your historic return to the White House offers a new beginning for America and a powerful recommitment to the great alliance between Israel and America. This is a huge victory! In true friendship,… pic.twitter.com/B54NSo2BMA — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) November 6, 2024

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó en portugués que “la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada”.

Además, agregó que “el mundo necesita diálogo y trabajo conjunto” en pos de “la paz, el desarrollo y la prosperidad”. “Mucha suerte y éxitos al nuevo gobierno”, escribió.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia también felicitó al magnate “por su triunfo en una jornada democrática, en la que el pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana”.

“El pueblo estadounidense ha expresado su voluntad soberana, reafirmando el valor de las instituciones, el espíritu democrático y la fortaleza de la alternancia que refuerza la confianza en las instituciones electorales y políticas de las democracias representativas”, sostuvo.

“Felicitaciones por su formidable victoria electoral. Ahora, a hacer América grande de nuevo (Make America Great Again). Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea. Exitos y bendiciones”, expresó el presidente de Argentina, Javier Milei.

.@realDonaldTrump congratulations on your formidable electoral victory.

Now, Make America Great Again. You know that You can count on Argentina to carry out your task.

Success and blessings.

Best regards,

Javier Milei ( @JMilei ) pic.twitter.com/gpOPYlxj7u — Javier Milei (@JMilei) November 6, 2024

“Sentida felicitación a Donald Trump. Estoy verdaderamente esperando a trabajar estrechamente contigo para reforzar aún más la alianza Japón-EE.UU. y para promover un Indopacífico libre y abierto”, indicó el primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba.

El primer ministro indio, Narendra Modi, fue uno de los primeros en felicitar a su “amigo”. En su cuenta de X escribió: “Mis más sinceras felicitaciones, amigo Donald Trump, por tu histórica victoria electoral”.

Mientras China se limitó a decir que mantendrá una política “consistente” con Estados Unidos, desde Rusia indicaron que no albergan “ilusiones en relación con el elegido presidente estadounidense, que es bien conocido en Rusia, y con la nueva composición del Congreso, donde, según datos preliminares, se han impuesto los republicanos”.

En tanto, Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo desconocer si el presidente ruso, Vladímir Putin, saludará a Trump. “En lo que se refiere a la felicitación, desconozco los planes del presidente de felicitar a Trump. De todas formas, no olvidemos que se trata de un país inamistoso que está involucrado directa o indirectamente en la guerra contra nuestro Estado”, puntualizó.