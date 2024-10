Donald Trump cocina papas fritas en McDonald\'s de Pensilvania para atacar a Kamala Harris por supuesto trabajo en la cadena de comida rápida. El ex Presidente de EE.UU. se puso un delantal y cocinó papas fritas en un local de McDonald\'s, cuestionando el supuesto trabajo de Harris en la cadena. La vicepresidenta demócrata afirma haber trabajado en McDonald\'s para pagar sus estudios, mientras Trump, sin pruebas, la acusa de inventarse esa parte de su currículum. Harris no menciona esta experiencia en sus memorias y Trump ha sido criticado por difundir falsedades sobre sus oponentes políticos.

El candidato republicano a la Casa Blanca y expresidente (2017-2021) Donald Trump, hizo este domingo campaña en un local de McDonald’s en el estado clave de Pensilvania, donde acusó a su rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, de haberse inventado que de joven trabajó para esta cadena de comida rápida.

El republicano hizo una parada en un local de la franquicia a las afueras de Filadelfia, donde se puso un delantal y pasó unos minutos cocinando papas fritas junto a los empleados y repartiéndolas a través de la ventanilla para recoger pedidos desde el vehículo.

“Amo McDonalds. Amo los empleos. Y creo que es inapropiado cuando alguien dice por todas partes que trabajó en un McDonalds (…) pero nunca trabajó en un McDonald’s”, afirmó el republicano sobre su rival demócrata.

President @realDonaldTrump’s first day of work at McDonald’s! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/182LAiP8Uk — Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

President @realDonaldTrump meeting some incredible people in the McDonald’s Drive Thru line! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/9FqQh4G7Uq — Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

Trump cocina en un McDonald’s en un ataque a la campaña de Harris

Según la campaña de Harris, la vicepresidenta trabajó durante el verano de 1983 en un McDonald’s de la ciudad de Alameda (California), atendiendo en la caja registradora y cocinando patatas fritas, para pagarse los estudios en la Universidad de Howard, en Washington.

Harris, que no ha ofrecido más detalles al respecto, suele explicar esa historia para mostrar cercanía con las clases trabajadoras y distanciarse de Trump, un magnate inmobiliario que heredó el imperio de su padre.

El republicano, un gran consumidor de comida rápida que en 2019 repartió hamburguesas de McDonald’s en un evento de la Casa Blanca, ha acusado sin pruebas varias veces a Harris de haberse inventado esa parte de su currículum.

Ian Sams, portavoz de Harris, dijo este domingo que Trump miente por desesperación: “Él no puede entender lo que es tener un trabajo de verano porque le dieron millones en bandeja de plata y luego los desperdició”, señaló.

Harris no menciona en sus memorias su experiencia en McDonald’s y, aparentemente, la primera vez que habló de ello en público fue en su primera campaña presidencial de 2019, cuando se unió a los trabajadores en huelga de esa empresa en Las Vegas.

I think he got the job! 🍟🇺🇸 pic.twitter.com/nMBybHRYF1 — Margo Martin (@margommartin) October 20, 2024

McDonald’s ha eludido responder a varias solicitudes de información de medios estadounidenses que pedían confirmar si Harris trabajó en el restaurante hace 40 años.