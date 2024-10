Donald Trump protagonizó uno de los momentos más surrealistas de una campaña presidencial estadounidense. Luego de responder sólo un par de preguntas de asistentes pre-seleccionados, se dedicó a bailar por 40 minutos, generando incomodidad y desconcierto entre el público.

Ocurrió el lunes durante un encuentro ciudadano en Oaks, Pensilvania, precisamente uno de los estados clave en las elecciones del 5 de noviembre.

En el evento, moderado por la gobernadora republicana de Dakota del Sur, Kristi Noem, el magnate tenía presupuestado responder una serie de preguntas de parte de los presentes.

Sin embargo, tal como detalla The Washington Post, luego de referirse a la crisis de vivienda y al apoyo a las pequeñas empresas, dos de los asistentes se desmayaron y requirieron de asistencia médica, por lo que Trump pausó las preguntas y optó por transformar el evento en una suerte de show musical.

Donald Trump’s town hall in Oaks, Pennsylvania took a very odd turn after two rallygoers had medical issues halting the program. Trump decided to stop the town hall questions and told his staff to just play music from his personal playlist. He proceeded to stay on stage listening… pic.twitter.com/kkjixXNzsg

“No hagamos más preguntas. Escuchemos música, hagamos música. ¿Quién demonios quiere oír preguntas, verdad?”, dijo además de preguntar por el aire acondicionado.

Fue así como comenzó a pedir una serie de canciones por los parlantes para quedarse en el escenario aunque no para hablar sobre su programa de gobierno sino que para bailar.

Después de moverse al ritmo de temas como Nothing Compares 2 U de Sinead O’Connor, Hallelujah de Rufus Wainwright, Y.M.C.A de Village People y November Rain de Guns N’ Roses, Trump dio por finalizado el evento mientras de fondo sonaba la canción Memory del musical Cats.

Lo ocurrido no dejó indiferente a los medios, como MSNBC, ni a su contrincante, Kamala Harris, quien a través de sus redes sociales compartió un video del republicano. “Espero que esté bien”, escribió la demócrata con ironía, añadiendo que está cada vez “más inestable y desquiciado”.

In what is the craziest thing that I've ever seen in politics, Donald Trump spent the last 38 minutes of his Pennsylvania townhall just listening to music and dancing on stage, alone. 8 different songs played in that time. This is more embarrassing than Biden's debate. Sad! pic.twitter.com/Fu8Wec2moy

— Unfiltered☢Boss (@Unfilteredboss1) October 15, 2024