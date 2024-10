En una marcha por Palestina cerca de la Casa Blanca en Washington D.C., un hombre identificado como Samuel Mena Jr. intentó prenderse fuego durante la protesta contra la ofensiva israelí en Cisjordania, Gaza y Líbano. Mena, quien se identificó como periodista, acusó a los medios de comunicación de difundir desinformación sobre el conflicto. Manifestantes y agentes policiales actuaron rápidamente para extinguir las llamas en su brazo izquierdo. A pesar de sus intenciones, una publicación en su blog sugiere que solo buscaba quemarse el brazo en solidaridad con los niños de Gaza. Tras el incidente, fue llevado a un hospital con heridas no mortales. Esta acción se enmarca en protestas a nivel mundial contra las operaciones militares de Israel en Gaza y Líbano, recordando el suceso pasado de un militar estadounidense que se inmoló frente a la embajada de Israel en Washington en febrero.

Este sábado 5 de octubre, un hombre intentó prenderse fuego durante una marcha por Palestina cerca de la Casa Blanca en Washington D.C., a la que asistieron miles de personas para protestar contra la ofensiva israelí en Cisjordania, la Franja de Gaza y Líbano.

El hombre, identificado como Samuel Mena Jr., prendió fuego a su brazo izquierdo mientras participaba en la manifestación en Lafayette Square. Entre gritos de dolor, agitó su brazo en el aire y coreó consignas a favor de la causa palestina.

Mena también se identificó como periodista y acusó a los medios de comunicación de “difundir desinformación” sobre el conflicto.

Tanto los manifestantes presentes como los agentes policiales reaccionaron rápidamente, apagando las llamas en su brazo con agua y cubriéndolo con kufiyas, evitando que el fuego se propagara al resto de su cuerpo.

No obstante, una publicación en el blog del sitio web de Mena, publicada poco antes del incidente, sugiere que solo tenía la intención de quemarse el brazo, y no el cuerpo entero, al cerrar el escrito con la siguiente frase:

“A los 10 mil niños en Gaza que han perdido una extremidad en este conflicto, les doy mi brazo izquierdo. Rezo para que mi voz haya podido levantar la suya, y que sus sonrisas nunca desaparezcan”.

Según reportó The New York Post, el hombre fue trasladado a un hospital de la zona con heridas que no ponen en riesgo su vida.

Este incidente tuvo lugar en el contexto de una serie de protestas que se llevaron a cabo en diversas ciudades del mundo el mismo día, en las que cientos de miles de personas exigieron el fin de las operaciones militares de Israel en Gaza y Líbano.

Las acciones de Mena hacen recordar lo ocurrido el pasado 26 de febrero, cuando un militar estadounidense, llamado Aaron Bushnell, murió tras inmolarse frente a la embajada de Israel en Washington en protesta por el apoyo de EE. UU. a la ofensiva en Gaza.