El detenido por el supuesto intento de asesinato de este domingo del exmandatario y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, había sido condenado hace más de 20 años por posesión de una ametralladora, según medios locales.

El expresidente sufrió su segundo intento de asesinato luego que un individuo, que fue detenido por el Servicio Secreto y no llegó a disparar al mandatario, se aproximara al campo de golf en el que estaba jugando el republicano, armado con un rifle AK-47 con mira telescópica.

El detenido es un hombre de 58 años muy activo en las redes sociales llamado Ryan Wesley Routh que ha vivido en Carolina del Norte y en Hawái, según medios locales.

En 2002, según registros judiciales a los que han accedido varios medios, fue condenado por posesión de un arma de destrucción masiva: una ametralladora completamente automática.

Los registros también muestran condenas por portar un arma oculta, posesión de propiedad robada y atropello y fuga. Según detalla NBC, se han presentado más de 100 cargos criminales contra Ryan Routh en Carolina del Norte.

El hijo del detenido dijo a CNN que no es propio de su padre “hacer algo loco y mucho menos violento”.

“No sé qué ha pasado en Florida, y espero que las cosas simplemente se hayan exagerado”, dijo al medio.

De acuerdo a CNN, Routh estaba muy involucrado en la Guerra de Ucrania contra Rusia y visitó el país europeo en 2022.

Reclutar para el Ejército ucraniano a miles de soldados afganos que se habían quedado sin trabajo tras la retirada de la OTAN de Afganistán fue durante muchos meses la obsesión de Routh.

Así lo dejó claro el propio sospechoso, quien decía ser un contratista de obras residente en Hawai que lo había dejado todo al comienzo de la guerra para viajar a Kiev y apoyar a Ucrania, escribiendo a varios congresistas pidiendo apoyo para su idea, en una charla con EFE en marzo de 2023 en una cafetería de la capital ucraniana.

Además de intentar vender su plan a las autoridades ucranianas, que siempre se desmarcaron de los intentos de Routh de asociar su nombre de manera oficial a Ucrania, llegó a presentarse también como reclutador para el Ejército ucraniano, que también desautorizó su legitimidad para desempeñar tal papel.

Junto con hacer lobby en favor de su plan, Routh se presentaba como reclutador de la Legión Internacional, creada por el Gobierno ucraniano para atraer a combatientes extranjeros interesados en combatir con Ucrania a cambio de dinero.

“Oficina de reclutamiento militar”, decía en español uno de los folios plastificados que Routh pegaba en aceras y farolas de lugares emblemáticos y concurridos de la capital ucraniana. El anuncio estaba también en inglés y alemán y ofrecía como forma de contacto de los interesados un correo electrónico, una página web que todavía funciona y el Facebook personal de Routh.

Ryan Wesley Routh — suspect police say tried to kill Former President Trump — was just in Federal court. Charged with possession of a firearm by a convicted felon and possession of a firearm with an obliterated serial number. pic.twitter.com/OwuYVXG0WJ

— Brian Entin (@BrianEntin) September 16, 2024