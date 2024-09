Una encuesta rápida realizada por CNN reveló que Kamala Harris superó a Donald Trump en el debate. Expertos consultados por BioBioChile coinciden en que Harris tuvo un desempeño destacado, demostrando firmeza en la defensa de sus posturas y una comunicación no verbal aguda. Aunque se destaca el buen desempeño de Harris, se enfatiza que la elección aún no está resuelta y que la vicepresidenta deberá seguir trabajando para aumentar su visibilidad y familiarizarse con los votantes en las próximas semanas. Por otro lado, se señaló que Trump tuvo un desempeño menos satisfactorio, especialmente al desviarse en temas como la migración y hacer afirmaciones cuestionables.

Una encuesta rápida llevada a cabo por CNN entre estadounidenses registrados para votar arrojó que Kamala Harris superó a Donald Trump en el debate presidencial del martes.

Un 63% de los 605 encuestados por mensaje de texto en todo el país consideró que Harris tuvo un mejor desempeño en el encuentro celebrado en Filadelfia frente a un 37% que opinó que Trump fue el mejor de los dos.

Similar opinión tienen los expertos consultados por BioBioChile, quienes notaron mejor a la actual vicepresidenta, remarcan que aún resta por ver qué sucederá en las próximas semanas.

Para Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la U. Finis Terrae, el “cara a cara” de la noche de este martes difiere enormemente de lo ocurrido el 27 de junio, cuando el republicano se enfrentó al aún candidato Joe Biden.

“Ciertamente estamos hablando de dos figuras completamente distintas. El desempeño de Biden frente a Trump dista mucho de lo que vimos anoche, en donde Harris tuvo un despliegue escénico comunicacional muy potente, comenzando por el hecho de que al momento de que ambos entraron al al set, ella se acerca rápidamente a saludar a Trump, hasta cierto punto, sorprendiéndolo”, comenzó señalando.

“Posteriormente lo que vimos fue que ella fue muy firme al defender sus posturas, fue muy clara al explicar sus planes, sobre todo aquellos destinados a ayudar a la clase media estadounidense”, agregó.

En ese sentido, el académico destacó que la actual vicepresidenta tuvo un manejo de la comunicación no verbal “muy agudo en términos de que, por ejemplo, cuando Trump hablaba, ella sonreía, negaba con la cabeza, etc. Tuvo un manejo de las manos muy controlado y en ese aspecto, efectivamente Harris tenía que demostrar muchas cosas durante el debate”.

“A Trump ya lo hemos visto en debates presidenciales, en 2016 con Hillary Clinton, en 2020 con Biden y este año nuevamente con el actual presidente. Entonces, todos sabemos más o menos cuál es el relato, cuál es la narrativa de Trump y cómo se conduce. Aquí la interrogante era cuál iba a ser el desempeño de Harris y en ese aspecto me parece que ella es quien saca más ventaja en este debate que Trump”, puntualizó.

Pese a destacar la “calma” y “claridad” de la candidata demócrata, Rojas enfatizó que la elección en ningún caso está resuelta. “Originalmente, los debates que fueron negociados entre el comando de campaña de Biden y el de Trump eran dos, el de junio y el de anoche, por lo tanto, a Harris lo que le queda en muchos aspectos es seguir viajando por Estados Unidos”, dijo.

Por lo mismo, el experto indicó que Harris deberá tener “mucho contacto con la gente y probablemente dar muchas entrevistas, ya sean escritas, radiales o televisivas, para que la gente se familiarice con ella, porque uno de los aspectos que generaba dudas e inquietudes era el hecho de que durante estos prácticamente cuatro años, Harris no había tenido una visibilidad importante”.

“Ciertamente ella tiene un rol en el Senado para efectos de desempatar las votaciones y eso es una una función política muy importante, pero no había tenido la vitrina, por decirlo de alguna manera, la visibilidad y el protagonismo como para haber llegado con algo más a sus espaldas. Entonces, en ese aspecto, ella está obligada a demostrar muchas cosas en poco tiempo”, puntualizó.

Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, coincide en que Harris tuvo un mejor desempeño en el debate del martes. “Yo creo que hubo novedades respecto a Trump, porque se desencajó, en algunos momentos se le vio enervado. Cuando le preguntaban por una cosa, terminaba hablando de migración”, mencionó.

“Trump no tuvo una buena noche, te lo digo así de simple. Me parece que la vencedora es Harris, por puntos al menos. No te puedo decir que se replica lo del 27 de junio ‘al revés’, no fue un nocaut, pero la retadora, por decirlo de alguna manera, a pesar de que es la vicepresidenta, salió a buscar al oponente que se puso a la defensiva”, añadió.

Para Aranda, en este contexto Harris tuvo una mejor preparación en ciertos temas. “En estos debates gana el que puede hacer gala de sus fortalezas y eludir sus debilidades, y ella lo logró. Al final, el tema económico no lució todo lo que podría. Trump terminó siendo reiterativo en algunos temas”, planteó.

“Con esto no digo que la elección está ganada, pero Harris mostró mayor aplomo y preparación, incluso en lo paralingüístico que es bien importante, porque si tú te fijas, Trump estaba permanentemente mirando con rostro adusto al frente a los entrevistadores, se iba enojando en algunos momentos mientras que ella se vio mucho más contenida”, expresó.

Aranda, a su vez, abordó el comentado momento en que Trump aseguró que migrantes haitianos se estaban comiendo las mascotas de los residentes en ciudades como Springfield, Ohio.

“En cuanto al tema de los gatos, fue realmente conspiranoico. Yo creo que eso da para memes, de seguro ya hay varios dando vuelta sobre eso. Trump dijo cosas como que habían gobernadores demócratas que permitían el infanticidio, o sea, la muerte de un recién nacido. Eso es llevar la mentira a otro nivel”, puntualizó.

“Es cierto, yo no te digo que Harris no acomode las cosas tal como lo hacen los políticos, de hecho ella le planteó lo del Proyecto 25 pero Trump nunca lo ha apoyado. Harris también juega con el acomodo situacional, pero el nivel de falsedad que fue rápidamente contrarrestado por los periodistas, hace que la del martes no fuera una buena noche para Trump”, lanzó.

“Pero quiero insistir, esto no significa que Harris vaya a ganar. Está claro que las encuestadoras dan, dependiendo de quien la hace, mayor o menor rango de victoria para Harris pero te quiero recordar que después del debate entre Hillary Clinton y Trump en 2016, daban por vencedora a Clinton y al final sabemos quien ganó la Oficina Oval”, dijo.

“Esto fue un elemento crucial, se ve una lideresa articulada con cierto aplomo, que pudo exponer las debilidades de un candidato que evidentemente se sabe mover muy bien en los medios de comunicación. Pero creo que Harris tuvo una mejor noche”, cerró.