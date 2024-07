Deadpool Killer a un paso de la ejecución: el monstruo que mató a dos mujeres en un día en EE.UU

Un estadounidense de 30 años, apodado “Deadpool Killer” por compartir nombre con el popular personal de Marvel, Wade Wilson, fue declarado culpable de una serie de cargos durante una ola de crímenes que duró horas, además de agresión física contra una tercera víctima, el robo de una casa y de un automóvil.

En concreto, el hombre está a la espera de la condena a muerte en el estado de Florida, después de que un jurado acreditara su responsabilidad y pidiera para él la pena capital por un doble femicidio ocurrido el 6 de octubre de 2019.

A las víctimas, identificadas como Kristine Melton y Diane Ruiz, Wade Wilson las “mató por matar”, según los fiscales del caso.

La fiscal estatal adjunta, Sara Miller, calificó los asesinatos de Wilson de “sorprendentemente malvados y viles” y describió cómo calculó cuidadosamente las muertes de las dos mujeres a las que torturó.

“Estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio”, dijo la fiscal.

El asesino conoció a Kristine Melton la tarde del 6 de octubre en un bar de música en vivo y se fue con ella y su amiga Stephanie a su casa de Cape Coral (Florida).

“Ella se sentía atraída por él. Él parecía sentirse atraído por ella”, dijo Stephanie en el juicio.

Después de que Stephanie se fue, Wilson estranguló a Melton mientras dormía en su cama y robó su auto.

El cuerpo de Kristina, de 35 años, fue hallado al día siguiente en el interior de la vivienda. Estaba atado y envuelto con signos de lucha provenientes de sus uñas rotas y hematomas internos y externos.

“La atropelló hasta que pareció espagueti”

Horas más tarde, utilizando el auto de Melton, atacó a Diane Ruiz, de 43 años, llamándola a acercarse al auto después de preguntarle cómo llegar a una escuela de la zona.

Cuando la mujer, madre de dos hijos, intentó irse, Wilson forcejeó con ella y la estranguló. Después de darse cuenta de que Ruiz todavía estaba viva y respirando, la empujó fuera del vehículo antes de atropellarla hasta 20 veces.

“Dijo que la sacó del auto y se dio cuenta de que todavía respiraba”, dijo el padre de Wilson, a quien le confesó los asesinatos. “Dijo que volvió a subirse al auto y la atropelló hasta que pareció espagueti”, agregó.

El cuerpo de Ruiz fue encontrado tres días después en un campo detrás de un local de las tiendas Sam’s Club.

“Los buitres suelen volar en círculos sobre cadáveres y animales muertos”, testificó el sargento Justin DeRosso.

Ruiz “tenía la cara amoratada” y “las uñas rotas”, dijo el fiscal adjunto Andreas Gardiner. “La encontraron en un terreno baldío bajo unos arbustos. Tenía la nariz rota y casi una docena de costillas fracturadas“.

‘Deadpool Killer’ atacó a su exnovia y planeó matarla

El asesino, que tenía entonces 25 años, condujo después hasta Fort Myers en el auto de Melton y atacó a su exnovia Melissa Montanez.

En el juicio, Montanez dijo que estaba furiosa porque él se había llevado su auto la noche anterior y que simplemente quería recuperarlo.

La discusión “escaló hasta llegar a insultos, agresión e intimidación”, señaló. Después, Montanez dijo que Wilson la golpeó y la estranguló.

En el juicio, Montanez afirmó que Wilson le dijo que su plan era matarla y luego matarse él mismo: “Tiene dos facetas: el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Puede ser el tipo más dulce que hayas conocido en tu vida, pero también es un monstruo“.

Minutos más tarde, Wilson huyó de Florida en el auto robado y condujo hasta Ohio, donde irrumpió en la casa de Fanny y Kent Amlin, una pareja de jubilados.

Wilson fue arrestado el 8 de octubre dentro de la casa con varias bebidas alcohólicas y fue detenido sin derecho a fianza.

Semanas después, el acusado habló con cadena NBC2 desde la cárcel y afirmó que no tuvo ninguna participación en las muertes de Melton y Ruiz.

Wilson le aseguró a la periodista Delia D’Ambra que Melton estaba viva y bien cuando la dejó en su casa y luego recogió a Ruiz, a quien, según dijo, llevó hasta una parada de autobús.

“Estoy de acuerdo en que sus muertes son trágicas y tristes, pero ¿me parece extraño? No, no me parece extraño, porque sé lo que he hecho y no lo hice“, dijo.

Asesinatos “bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio”

“Este caso se trató de matar por el mero hecho de matar”, dijo el fiscal Gardiner al inicio del juicio, el 10 de junio.

Wilson se encuentra actualmente detenido en la cárcel del condado de Lee, donde agregó una serie de perturbadores tatuajes a su rostro, entre ellos una cruz esvástica.

En el juicio, el padre de Wilson, Steven Testasecca, dijo que había sido adoptado cuando era un bebé porque él y la madre del asesino eran adolescentes cuando lo tuvieron.

Señaló que su contacto con su hijo había sido “esporádico” desde que se reencontraron cuando cumplió 18 años, pero que Wilson se comunicó con él el 7 de octubre, después de matar a Melton y Ruiz. “Soy un asesino”, le dijo.

Testasecca inicialmente creyó que su hijo simplemente le estaba contando una “historia” ya que “es un buen narrador”. Sin embargo, después de otra llamada telefónica se dio cuenta de que su hijo estaba diciendo la verdad.

Según la confesión de Wilson hecha a su padre, estranguló a Melton después de que ella se quedó dormida y también a Diane Ruiz. Sobre esta última, Wade le confirmó que, debido a que todavía respiraba, la atropelló repetidamente.

“Estaba emocionado. Quería que yo sintiera lo mismo que él… lo habría hecho otra vez”, dijo.

‘Deadpool Killer’, “presumido” y “sonriente” en el tribunal

A principios de junio, 10 de los 12 miembros del jurado en el tribunal del condado de Lee votaron a favor de enviarlo al corredor de la muerte. Presente durante la lectura del veredicto, el comportamiento aparentemente “presumido” y “sonriente” de Wilson en el tribunal se volvió viral en TikTok.

La defensa intentó argumentar durante el juicio que Wade Wilson tiene una “mente enferma” y la “enfermedad de la adicción a las drogas”.

Llamado por la defensa, el psiquiatra forense Mark Mills afirmó que Wilson padecía “algún tipo de trastorno psicótico”.

Pero la fiscal Sara Miller dijo al jurado: “No es creíble que una enfermedad mental haya llevado al acusado a asesinar a Kristine Melton y Diane Ruiz. Estaba bajo la influencia del poder, de la lujuria, del control, del odio”.

“Ambos asesinatos fueron especialmente atroces y crueles. Le causó dolor y mostró una absoluta indiferencia hacia la vida de Melton”, dijo Miller.

¿Inyección letal o silla eléctrica? Los condenados a muerte en Florida pueden elegir

Las personas condenadas a muerte en Florida pueden elegir entre dos métodos de ejecución: las sentencias se ejecutan mediante inyección letal por defecto, pero la persona sentenciada puede optar por la muerte con electrocución.

El juez Nicholas Thompson sentenciará a ‘Deadpool Killer’ el 23 de julio, cuando decidirá si le impone la pena de muerte.

Una vez que la Corte Suprema de Florida confirma la sentencia, el condenado debe entregar una solicitud por escrito de electrocución al director de la prisión dentro de los 30 días.

Si se confirma la pena de muerte, Wilson se unirá a una lista de los 276 hombres condenados a muerte en la Institución Correccional Union, en Raiford, cerca de la ciudad de Jacksonville.

Las ejecuciones en Florida (mediante inyección letal y silla eléctrica) se llevan a cabo en la cámara de ejecución de la Prisión Estatal de Florida en Raiford.

El verdugo, a quien la ley le da la posibilidad de permanecer bajo anonimato, es un ciudadano particular al que se le paga 150 dólares por ejecución.